Es ist ein kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt, der im Kurpark jedes Jahr ein ganz besonderes Flair ausstrahlt.

Bad Mergentheim. Von Freitag bis Sonntag des zweiten Adventswochenendes lockte die Kurverwaltung Gäste und Bürger der Stadt in den Park, um vorweihnachtliche Atmosphäre zu genießen.

Trotz unwirtlichen Wetters, dafür aber zumindest nicht zu kalten Temperaturen, hatten sich schon am Freitagabend viele Besucher eingefunden, als Kurdirektorin Kathrin Löbbecke den Markt offiziell eröffnete. In ihrem Grußwort verwies sie darauf, dass man sich in der Vorweihnachtszeit Zeit schenken sollte, Zeit für sich, aber auch für Angehörige und Freunde. Dazu könne auch das Verweilen im weihnachtlichen Ambiente des Kurparks beitragen.

Sie empfahl den Besuchern die besondere Stimmung dieser vorweihnachtlichen Veranstaltung, die heuer zum neunten Mal stattfand, um hier ein bisschen Ruhe und Besinnlichkeit einzufangen.

Auch bei den Ausstellern ist dieser kleine Weihnachtsmarkt sehr beliebt. Das zeigt sich darin, dass die meisten Aussteller vom Anfang an hierher kommen, wie die Kurdirektorin im Gespräch mit unserer Zeitung betonte.

Und die Aussteller hatten auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot parat. So konnten die Besucher wettergeschützt in der mit Tannengrün geschmückten Wandelhalle an 21 Ausstellungsständen aus dem reichhaltigen Angebot der Kunsthandwerker und Hobbykünstler aus einem breiten Sortiment an Geschenkideen, Weihnachtsdekorationen, Handarbeiten, Schmuck und Spielzeug, Mode- und Dekoartikeln, Töpferwaren oder Kerzen auswählen und das eine oder andere außergewöhnliche Weihnachtsgeschenk, das in den üblichen Kauf- und Warenhäusern nicht erhältlich ist, mit nach Hause nehmen.

Außerdem wurde den Besuchern ein buntes Unterhaltungsprogramm geboten. So unterhielten am Freitagabend neben dem Kur- und Salonorchester der Gitarrist und Sänger Ralf Glenk die Besucher mit vorweihnachtlichen Liedern und Instrumentals.

Am Samstag traten neben der Gitarrengruppe aus Neunkirchen der Kinderchor aus Markelsheim, die Jazz-Gruppe Spink und die „Rotweinschlotzer“ auf und erfreuten mit Weihnachtsliedern und Unterhaltungsmusik. Am Sonntagnachmittag hatte der Kinderchor St. Johannes einen Auftritt und der Chor „Voice Village“ gab Gospels und Weihnachtssongs zum Besten. Zum Abschluss des Weihnachtsmarktes spielte die Musikkapelle Wachbach weihnachtliche Weisen. Selbstverständlich war auch an das leibliche Wohl gedacht. So wurden auf dem Vorplatz der Wandelhalle an fünf weihnachtlich geschmückten Hütten neben leckeren Speisen und Getränken aus der Region auch besondere Glühweinvariationen angeboten. Am Samstag- und Sonntagnachmittag konnte man sich in der Wandelhalle mit Kaffee und Kuchen des Landfrauenvereins Weikersheim und der Eltern des Deutschorden-Gymnasiums verwöhnen lassen.

Bleibt noch zu erwähnen, dass zur Freude der kleinen Eisenbahnfans eine Dampfeisenbahn ihre Runden im Kurpark zog und natürlich auch der Nikolaus zu Gast war, um die kleinen Besucher mit einer Gabe zu überraschen.

