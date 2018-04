Kleinkind rennt gegen silbernen VW

Anzeige

Bad Mergentheim.Nach einem Unfall mit einem Kleinkind auf der Herrenwiesenstraße sucht die Polizei nach der Fahrerin eines silbernen VW als wichtige Zeugin. Am Mittwoch, gegen 14.15 Uhr, war eine Mutter mit ihrer vierjährigen Tochter zu Fuß in Richtung Unterer Graben unterwegs. Als die Mutter ihre heruntergefallene Tasche aufheben wollte, rannte das Kind zwischen den Fahrzeugen hindurch auf die Herrenwiesenstraße und prallte dort gegen die Seite des langsam vorbeifahrenden VW. Dabei verletzte sich das Mädchen schwer. Die Fahrerin blieb an der Unfallstelle, bis ein Rettungswagen das Kind abgeholt hatte. Nun sucht das Polizeirevier Bad Mergentheim die Frau, da sie als Zeugin Hinweise zum Vorfall geben kann. Die Fahrerin des silbernen VW ist circa 30 Jahre alt und trug dunkelbraune, zu einem Zopf zusammengebundene Haare. Sie soll sich unter Telefon 07931 / 5499-0 melden.