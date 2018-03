Kleinkinder und Eltern werden zum gemeinsamen Musizieren angeregt

Anzeige

BAD MERGENTHEIM.Die Jugendmusikschule bietet ab 19. April neue Kurse für Babys und ihre Eltern an. Das Angebot wird wieder in Zusammenarbeit mit der Krabbelwiese „Kunterbunt“ organisiert. Der so genannte „Babygarten“ regt Kinder und deren Eltern zum gemeinsamen Musizieren an. Durch Lieder, musikalische Kinderspiele und mit Hilfe von einfachen Instrumenten erfahren die Kinder frühe musikalische Förderung. Fortsetzung findet der Babygarten, der für Kinder bis 18 Monate angeboten wird, in den Kursen „Musikgarten“ I und II. Ziel dieser Kurse ist es, Mütter und Väter zu ermutigen, möglichst viel mit ihren Kindern auch zu Hause zu singen und sich dazu zu bewegen.

Hanna Ursin, Lehrkraft der Städtischen Jugendmusikschule, leitet alle Kurse. Die Termine sind: „Musikgarten“ für Babys bis 18 Monate; donnerstags von 14.30 bis 15.15 Uhr. „Musikgarten I“ von 18 Monate bis drei Jahre; donnerstags von 15.30 bis 16.15 Uhr. „Musikgarten II“ von drei bis vier Jahren; donnerstags von 16.15 bis 17.15 Uhr.

Weitere Informationen und Anmeldung über die Krabbelwiese „Kunterbunt“, Telefon 07931 / 9683344. Anmeldeschluss ist laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung der 5. April. stv