Klezmer-Musik im Roten Saal

Bad Mergentheim.Im Rahmen der „Jüdischen Kulturtage Taubertal“ wird der Rote Saal im Deutschordensmuseum mit moderner Klezmermusik, die gepaart mit unbändiger Spielfreude ist, gefüllt. Das Ensemble versteht Klezmer als die unmittelbare Weitergabe von Musik. Inspiriert von diesem Verständnis, begibt sich das Ensemble mit großer Experimentierfreude gerne in verschiedene musikalische Gefilde. Die Besucher können sich von Eigenkompositionen und einer ordentlichen Portion Improvisation der Musiker an diesem Abend fesseln lassen. Die Veranstaltung findet am heutigen Samstag um 19.30 Uhr im Deutschordensmuseum in Bad Mergentheim statt. Es wird Eintritt erhoben. Bild: Kulturtage