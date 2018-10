Klingende Namen und fast Vergessene

Die Geschichtswerkstatt stellt ihr neues Buch mit interessanten Bad Mergentheimer Persönlichkeiten aus dem 20. Jahrhundert vor.

Bad Mergentheim. Sie sind natürlich auch nur Menschen wie du und ich. Aber eines unterscheidet sie doch von den meisten. Sie spielen in der Öffentlichkeit eine Rolle, die sie aus der Masse heraushebt, und haben einen klingenden Namen, den viele kennen. Selbst nach ihrem Tod erinnern sich noch viele an sie, wenn man auf sie aufmerksam macht.

Das ist beispielsweise bei Dr. Elmar Mauch der Fall, der bekanntlich über viele Jahre hinweg Oberbürgermeister der Stadt Bad Mergentheim war. Oder nehmen wir Ambros Greiner. Ach ja, das war die Bauunternehmerfamilie, fällt einem dazu spontan ein. Oder erwähnen wir einfach mal Patzner, Eckert, Effinger, Fechenbach, Löschel, Lanig, das sind Namen, die heute nicht nur bei Bad Mergentheimern Erinnerungen wecken an Unternehmer, Amtspersonen, die jüdische Gemeinde, Heimatforscher oder Ärzte.

Sie und viele andere mehr oder weniger bekannte Bürgerinnen und Bürger stehen im Mittelpunkt des neuen Bandes des Vereins Geschichtswerkstatt, der am Mittwoch, 24. Oktober, um 18 Uhr im Bürgersaal des Kulturforums öffentlich vorgestellt wird.

In dem Buch der Reihe „Geschichte(n) aus Bad Mergentheim“ mit dem Titel „32 Lebensbilder aus der Zeit von 1914 bis heute“ mit Porträts von interessanten Bad Mergentheimer Bürgern kommen auch, wenn man das so sagen darf, „graue Mäuse“ vor, also Personen, an die sich vielleicht nur noch ganz wenige erinnern.

Dabei denken wir zum Beispiel an Magdalena Leist, die Handarbeitslehrerin bei den Sießener Schwestern war, oder an Else Bofinger, die 1946 als erste Frau in den Bad Mergentheimer Gemeinderat gewählt wurde.

Die 32 Lebensbilder stammen aus der Feder von Mitgliedern der Geschichtswerkstatt und einigen „externen“ Autoren, wobei Stadtarchivarin Christine Schmidt wieder eine zentrale Rolle als Autorin mehrerer Beiträge und Organisatorin des Buchprojekts gespielt hat.

Für sie ist es bedauerlich, wenn Personen, die in ihrer Zeit an der Stadtentwicklung und Stadtgeschichte mitgewirkt haben, im Laufe der Zeit untergehen und vergessen werden. Und genau hier möchte das Buch gegensteuern und die in Vergessenheit geratenen Bürgerinnen und Bürger wieder ins Blickfeld heutiger Zeitgenossen, der Einheimischen, Zugezogenen und Gäste rücken.

Christine Schmidt, Schriftführerin im Verein Geschichtswerkstatt, ist überzeugt, dass man Geschichte am ehesten über Personen und ihre Biografien kennen lernen kann. Nicht von ungefähr ist daher auch der Zeichenlehrer und Kreisleiter der NSDAP, Reinhold Seitz, unter den auf jeweils wenigen Seiten Porträtierten zu finden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.10.2018