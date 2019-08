Koffer für neue Lebensabschnitte gepackt

An der Grundschule am Kirchberg wurden neue Lebensabschnitte gefeiert.

Stuppach. Zum ersten Mal lud die Grundschule am Kirchberg zu einer abendlichen Abschlussfeier des Schuljahres 2018 und 19 ein. In dessen Rahmen wurden die Sieger des Lesewettbewerbs gekürt. Außerdem nahm man Abschied von Christel Kupka, einer langjährigen Lehrkraft an der Grundschule.

Mit einem Abschlussgottesdienst, der von Pfarrer Bernd Rampmeier zelebriert und von den Viertklässlern gestaltet wurde, startete der Abschlussabend in der Kirche in Stuppach.

Danach ging es in den Gemeindesaal. Eröffnet wurde die offizielle Feier musikalisch von Mathea, Michael, Kevin und Lorenz aus der vierten Klasse mit der Hymne der Eurovision. In der Begrüßung des Schulleitungsteams Anja Scherer und Silke Mark wurde das Thema des Abends „Kofferpacken“ wiederaufgegriffen. Man freute sich über die große Resonanz der Einladung und über das volle Haus. Besonders wurde hervorgehoben, dass alle Kinder der Grundschule am Kirchberg an diesem Abend involviert sind und die Möglichkeit haben, ihr erworbenes Können zu präsentieren.

Die jüngsten Schüler zeigten ein kleines Theaterstück und es wurde klar, dass eine Schnecke nicht ihren Koffer packen muss, wenn sie verreisen möchte, sondern immer ihr Haus mitnimmt. Dies gefiel ihr nicht immer und sie verglich sich mit vielen anderen Tieren. Am Ende war sie zufrieden mit ihrer Situation und man merkte schnell, dass es für jeden wichtig ist, dass man nach dem Verreisen zu einem Heim zurückkehren kann, wo man sich wohl fühlt und das zu einem passt. Die Sieger des Lesewettbewerbs der Klasse 3 und 4 wurden mit Spannung bekanntgegeben und Rieke Dienel, Julius Wagner, Carolin Herkner und Leo Neumann erhielten eine Urkunde und einen Büchergutschein.

Bei den Lesepatinnen und Mathepaten F. Bönisch, F. Biehler, F. Kern und F. Tittor bedankte sich das Schulleitungsteam für die kompetente Förderung der Grundschüler und den guten Austausch sowie die wöchentliche geleistete ehrenamtliche Arbeit. Die Klasse 4 nahm die Gäste mit frischen Wanderliedern auf Reisen und die Klasse 3 wies in ihrem Gedicht darauf hin, was beim Kofferpacken alles beachtet werden sollte.

Urlaubsatmosphäre wurde von den Zweitklässlern gezaubert, die in einem Musical deutlich zeigten, wie wichtig es ist, dass in der Grundschule genau gelernt wird und es auf ein paar Buchstaben ankommt. Wenn ein Koffer statt nach Austria nach Australia reist, geht doch einiges bei den Besitzern schief.

Wieder betraten die Viertklässler die Bühne und erinnerten sich mit einem ABC an die vergangenen Jahre an der Grundschule.

Dann kam ein besonderer Augenblick für die 28 Kinder – die Verabschiedung durch das Schulleitungsteam. Wissend, dass sie in der Zeit viele Kompetenzen und gutes Rüstzeug sowie ihre eigene Geschichte in ihren Koffer gepackt haben, können sie gestärkt in die weiterführenden Schulen weiterreisen.

Aber nicht nur die Klasse 4 hatte ihren Koffer gepackt. Auch für eine Lehrerin heißt es „Weiterreisen“. Christel Kupka beginnt einen neuen Lebensabschnitt. Sie wurde über die Jahre zu einer festen Institution an der Grundschule am Kirchberg und geht zu den Ferien in Ruhestand. Sie kann den größten Koffer mit nach Hause nehmen, der mit Erfahrung, Wissen und vielen tollen Erinnerungen an Schüler und Eltern gefüllt ist. Sollte es ihr in ihrem Ruhestand einmal zu ruhig werden, wurde ihr geraten, ihren Koffer im Kopf zu öffnen und sich an die schönen Dinge an der Grundschule zu erinnern. Der Elternbeirat ließ es sich auch nicht nehmen, der passionierte Lehrerin zu danken, und übergab ihr viele gute Wünsche von ihren Schülern.

Dass Schule nur funktionieren kann, wenn Elternhaus und Schule eng zusammen arbeiten, ist an der Grundschule am Kirchberg in vielen Momenten im vergangenen Schuljahr zu spüren gewesen. Die Elternbeirätin der 4. Klasse F. Herkner bedanke sich bei allen Lehrerinnen für die geleistet Arbeit. Auch dafür, dass trotz der turbulenten Lehrersituation durch die vielen Überstunden des Kollegiums kaum Unterricht ausfiel.

