Kollision auf der Kreuzung

Edelfingen.Schwere und leichte Verletzungen sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag, gegen 9.30 Uhr, ereignete. Der 78 Jahre alte Fahrer eines Fords war auf der „Neue Lindenstraße“ in Richtung Landstraße unterwegs. Er wollte die Kreuzung in Richtung Theobaldstraße überqueren und fuhr auch ungebremst in diese ein. Die Ampel war ausgeschaltet und zeigte gelbes Blinklicht.

Zur gleichen Zeit befuhr eine 56-jährige Peugeot-Fahrerin die Bundesstraße 290 in Richtung Unterbalbach. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Peugeot um 90 Grad gedreht. Der Ford kam auf einem unbebauten Grundstück auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite zum Stillstand. Zuvor hatte der Wagen eine 15 Zentimeter hohe Mauer überfahren. Beide Unfallbeteiligten mussten sich in ärztliche Behandlung begeben.

Die Feuerwehr war mit sieben Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt. Offenbar hatte der 78-Jährige das Blinklicht der Ampel als Umschalten von Gelb auf Rot gedeutet. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019