Kolonkarzinom ist Thema

Anzeige

Bad Mergentheim/Würzburg.Die Hufeland Akademie Bad Mergentheim veranstaltet mit der Europäischen Gesellschaft für Integrative Onkologie eine zertifizierte ärztliche Fortbildung für Hausärzte, Gastroenterologen, Onkologen und Palliativmediziner. Das „Update Integrative Onkologie“ findet am Samstag, 14. April, ab 10.30 Uhr bis 17 Uhr im Juliusspital statt. Im Fokus stehen krankheitsspezifisch das Kolonkarzinom und im allgemeinen Teil die ganzheitliche ärztliche Behandlung von Tumorpatienten.

Die Referenten kommen aus den Bereichen der Viszerialchirurgie, der Okologie und der integrativen Medizin, die über fundierte Kenntnisse im Bereich der Naturheilverfahren verfügen. So wird unter anderen Prof. Dr. Hauke Lang, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie der Universitätsmedizin Mainz über chirurgische Optionen in der Primärtherapie bei Kolonkarzinom und in der Therapie von Lebermetastasen sprechen.

Die Anmeldung erfolgt über die Hufeland Akademie, Telefon 07931/5360, E-Mail akademie@hufeland.com. Weitere Informationen unter www.hufeland.com/akademie