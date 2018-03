Komischer Blick auf eine seltsame Welt

Anzeige

Seine Werke wurden in zahlreichen Museen gezeigt, unter anderem in Göttingen, Frankfurt, Zürich und München. Von 2005 bis 2007 fanden große Retrospektiven in Kassel, Frankfurt und Hannover statt. Zudem erhielt er bedeutende Auszeichnungen wie den Deutschen Karikaturenpreis 2005 und im vergangenen Jahr den „Göttinger Elch“. Glücks Welten reichen von allseits bekannten Paarproblemen durch Störungen des trauten Heims bis hin zu Alltagsproblemen und Begebenheiten, die er mit förmlich surrealen Ideen aufbricht. So zeigt eines seiner Cartoons in Anlehnung an die Kontroversen um die Finanzkrise ein Touristenpaar, das bei schönstem Sommerwetter Tempelruinen betrachtet. Darunter ist zu lesen: „Die Pumpels können nicht fassen, was die Krise in Griechenland alles ruiniert hat“.

Glück kommentiert das Zeitgeschehen mit zeichnerischer Komik und Texten, die vom feinsten Humors bis hin zum Kalauer reichen. Bei Gerhard Glück gehen Komik, Satire und Kunst eine Symbiose ein. Sein Credo hat er aus den Dichtungen Horaz’ entlehnt: „Ridendo dicere verum“: lachend die Wahrheit sagen“. Die Kunstgeschichte ist ihm eine Quelle der Inspiration und ab und zu „schmuggelt“ er Kunst ins Unterhaltungsmedium „Cartoon“ ein. Etwa wenn seine Zeichnungen zeigen, wie der Impressionist Claude Monet gegen die Tücken der Natur kämpft oder wie „Vincent (van Gogh) schon wieder Sonnenblumen klaut“. Doch er spießt gleichsam mit Genuss die Auswüchse des Kulturbetriebes auf wie beispielsweise bei seinem Cartoon „Erst Stadtrundfahrt, dann Polonaise Blankenese durch die Kunstausstellung“.

Glücks Bildideen haben etwas Leichtes, Spielerisches, manchmal jedoch auch etwas geradezu Unheimliches bis hin zu Zynisches. Seine Protagonisten erleben einerseits die sonnige Seite des Lebens, finden sich aber zuweilen auch in stillen und abgründigen Momenten wieder. Andererseits ist seine Weltsicht skeptisch und sarkastisch. So sind ihm die „Segnungen“ moderner Technologie hoch suspekt: Obskures und Fehlentwicklungen deckt er auf. Ebenso nimmt Glück entlarvend bürgerliche Vorstellungen und „Wohlfühlidyllen“ sowie Materialismus auf den Arm, indem er deren Groteskheit mit beißender Satire bis hin ins Abgrundtiefe vor Augen führt.

Glücks Cartoons sind sorgfältig ausgeführte Gemälde. Zuerst entwirft er eine Bildidee als Skizze, die er dann mit Acryl- und Temperafarben, gelegentlich auch mit Buntstift und Feder, in ein gemaltes Bild umsetzt. Die oft stimmungsvollen Bilder sind atmosphärisch aufgeladen, witzige Details überraschen. Die Motive sind oft grotesk und absurd überhöht, manchmal melancholisch gedämpft.

Glücks Schalk und seine stetigen Pointen werden durch seine knappen Texte gesteigert oder sind erst durch sie wirklich begreifbar.

