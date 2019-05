Markelsheim.Unter dem Motto „Komm mit, ich zeig Dir das Leben“, haben sich sieben Kinder aus Markelsheim und Apfelbach seit Oktober mit Schwester Katharina auf ihre Erstkommunion vorbereitet. In der Pfarrkirche St. Kilian in Markelsheim durften die Sprösslinge zum ersten Mal – am Tisch des Herrn – die heilige Kommunion empfangen. Mit einer feierlichen Prozession wurden die Kommunionkinder von der Musikkapelle Markelsheim vom Gemeindehaus in die Kirche begleitet. Dekan Ulrich Skobowsky verstand es im Gottesdienst, die Wichtigkeit dieses besonderen Festes an die Kommunionkinder und die ganze Gemeinde weiterzugeben. In der Dankandacht am Abend ließen die Kommunikaten in einer „stillen Zeit“ unter Anleitung von Schwester Katharina den Tag nochmal Revue passieren. Sie durften Geschenke an den Altar bringen, die von Dekan Skobowsky gesegnet wurden. Bild: Querbach

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.05.2019