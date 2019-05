Kommunion gefeiert

Rengershausen.Fünf Kinder und ihre Familien feierten in Rengershausen das Fest der Heiligen Kommunion. Pfarrer Meiser sie auf das wichtige Sakrament vorbereitet. Das Motto lautete „Brot des Lebens“. Bei ihrem feierlichen Einzug wurden die Kinder vom Pfarrer und Ministranten in die festlich geschmückte Kirche „St. Leonhard“ begleitet. In der Liturgie sorgte der katholische Kirchenchor unter der Leitung von Viktoria Raiberg und der Organistin Schwester Annegret für die Umrahmung. Wunderschön war auch die Dankandacht, die von der Kirchenband gestaltet wurde. Im Bild (von links): Julius Wagner, Loren Wagner, Mona Glaser und Rieke Dienel mit Pfarrer Meiser. Bild: Kirche

