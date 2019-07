Komplizierte, bürokratische Umverteilung kritisiert

Neunkirchen.Im Rahmen des „Liberalen Forums“ im Landgasthaus „Rummler“ in Neunkirchen lautete das Thema „Bundeshaushalt und Finanzen“. Der Ortsvorsitzende, Professor Hans-Werner Springorum begrüßte dazu erfreulich viele Gäste. Zunächst ging er nochmals auf die vergangene Kommunalwahl ein und drückte seine Freude aus, dass die FDP ihre Sitzzahl auf zwei verdoppeln konnte.

Im Haushaltsausschuss

Springorum hieß dann den Referenten des Abends, den Aschaffen-burger FDP-Bundestagsabgeordneten Karsten Klein willkommen. Seit 2017 sitzt der Diplom-Kaufmann im Bundestag und ist dort Mitglied des Haushaltsausschusses. Dort betreut er für seine Fraktion die Einzelpläne des Verteidigungsministeriums, des Gesundheitsministeriums und des Ministeriums für Wirtschaft und Energie. Das Haushaltsrecht ist das „Königsrecht“ der Parlamentarier, denn schließlich bildet sich die gesamte geplante Politik in irgendeiner Form im Haushalt ab.

Ungeklärt

Derzeit befindet sich der Haushalt 2020 in Planung, der, so Klein, noch zu harten Auseinandersetzungen führen werde, insbesondere wegen der völlig ungeklärten Finanzie-rung des Kohleaustiegs. Die Beschlüsse der Kohlekommission müssten sich bereits im Haushalt 2020 niederschlagen. Die den betroffenen Bundesländern versprochenen Mittel müssen dargestellt werden, das werde aber nur zu Lasten der nicht vom Kohleausstieg betroffenen Länder gehen. „Die unlösbaren Probleme des Kohleausstiegs werden nach 2021 verschoben“, so seine Vermutung.

Der Gesamtumfang des Haushalts werde bei ca. 360 Milliarden Euro liegen, das heißt leicht über dem des Jahres 2019.

Weniger Steuern erwartet

Dabei zeichne es sich bereits jetzt ab, dass die sich ankündigende konjunkturelle Eintrübung den reichlich sprudelnden Geldfluss mittels Steuern demnächst reduzieren werde. Von den bisherigen Steigerungen werde man Abschied nehmen müssen und das obwohl die Bundesregierung über 80 Milliarden Euro Steuereinnahmen mehr als noch 2014 verfügt.

Das bedeute, „die fetten Jahre sind vorbei“. Jedenfalls – so Klein – werden manche Versprechen der Regierung dem Rasenmäher zum Opfer fallen, insbesondere dann, wenn die im September erwartete Steuerschätzung nach unten zeigen wird.

„Falsches Sparen“

Bedenklich sei, dass bereits jetzt festgelegt wurde, im Bereich Forschung und Innovation zu sparen. Was das für ein Industrieland wie Deutschland bedeute, brauche nicht ausgeführt zu werden.

„Missmanagement“

Besondere Probleme bereitet der Verteidigungshaushalt. Hier sei durch jahrelanges „Kaputtsparen“ und auch internes Missmanagement nachhaltig Schaden entstanden.

Ursula von Leyen sei es nicht gelungen, die Strukturen in der Bundeswehr wieder neu einzurichten: „Von einer einsatzfähigen Truppe sind wir weit entfernt. Dass wir, wie vonseiten der Nato-Partner gefordert, mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den Verteidigungshaushalt stecken sollen, davon sind wir ebenfalls weit entfernt, im Gegenteil, in den Jahren nach 2020 soll der Verteidigungshaushalt wieder zurückgehen.“

Vorwürfe

Auch, so der Referent, seien die Vorwürfe gegen Noch-Verteidigungsministerin von der Leyen, mit Blick auf die „Gorch Fock“, die Berateraffären etc. nicht zu unterschätzen, so dass es eigentlich unverantwortlich sei, sie als Kommissionspräsidentin der EU vorzuschlagen.

50 Prozent der Ausgaben

Fast 50 Prozent der Haushaltsmittel entfallen auf soziale Ausgeben. Gemeinsam mit den Ausgaben der Länder betragen somit die gesamten Umverteilungen etwa eine Billion Euro pro Jahr, ca. ein Drittel des Bruttosozialprodukts. Dass es dennoch „soziale Probleme“ in Deutschland gebe, liege laut Klein an der überbordenden bürokratischen Verteilung der Gelder.

Klein verwies hier auf den FDP-Vorschlag zur Einführung eines „Bürgergeldes“.

In der anschließenden, noch lange währenden Diskussion wurden viele Themen vertieft, insbesondere die Energiewende, die Landesverteidigung und der Sozialhaushalt wurden angesprochen.

Erfreulich war laut FDP, dass junge Gäste engagiert bei den Themen mitsprachen. fdp

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019