Konfrányi-Preis verliehen

Bad Mergentheim.In einer Feierstunde im AOK-Kunden-Center Bad Mergentheim wurde Jan-Philipp Hein (Mitte) aus Weikersheim für die beste Abitur-Leistung im Fach „Ernährungslehre mit Chemie“ an der Beruflichen Schule für Ernährung, Pflege, Erziehung Bad Mergentheim der Ernst-Konfrányi-Preis des Regierungspräsidiums Stuttgart und der AOK Baden-Württemberg überreicht. In der langen Geschichte dieser Auszeichnung war es das zweite Mal, dass in Bad Mergentheim ein Mann der Preisträger ist. Kunden-Center-Leiter Wolfgang Herz überreichte die Urkunde und einen 125-Euro-Büchergutschein. Es gratulierten zudem (von links) Schulleiterin Anke Mund, Marlies Bauer (stellvertretende Schulleiterin) und Magdalena Rothengast, Koordinatorin für Gesundheitsförderung. Bild: AOK

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019