Konstruktive Querdenker sind gefragt

Auch der Leiter des Caritas-Bildungszentrums Norbert Stolzenberger appellierte an die jungen Pflegenden sich weiter für ihren Berufsstand zu engagieren: „Sie haben sich einen wirklich schönen Beruf herausgesucht, der zugleich eine hohe Verantwortung mit sich bringt. Wir brauchen Pflegende wie Sie, konstruktive Querdenker, Mitdenker und Kreative, die unseren Berufsstand weiterbringen und weiterentwickeln können.“

Die dreijährige Ausbildung sei dafür eine qualifizierte Basis, die nicht nur Fachwissen sondern auch den respektvollen Umgang miteinander vermittelt habe. „Es ist ihre Haltung und ihre Persönlichkeit, die Sie einbringen bei der Sorge um Patienten und Bewohner, das macht Sie aus. Bewahren Sie sich das.“

Der Leiter des Bildungszentrums würdigte zugleich die Zusammenarbeit von allen Lehrkräften im Caritas-Bildungszentrum, den Praxisanleitern auf den Stationen sowie den Kooperationspartnern aus der Altenhilfe.

Die 16 Schülerinnen haben die integrierte Pflegeausbildung iPA abgeschlossen, ein Modellprojekt am Caritas-Krankenhaus, das Krankenpflege, Kinderkrankenpflege und Altenpflege vereint und damit neue gesetzliche Vorgaben schon jetzt vorwegnimmt. Neben 2100 Unterrichtsstunden in der Theorie umfasst die Ausbildung 2500 Stunden Praxiseinsatz auf verschiedenen Stationen im Krankenhaus, dem OP, den Ambulanzen, in der Notaufnahme sowie in Seniorenheimen und bei ambulanten Diensten. Die iPA bietet damit breites Fachwissen und ein großes Spektrum unterschiedlicher Praxiserfahrungen in der Pflege.

Die hohe Qualifikation des Pflegeberufes unterstrich auch der Pflegedirektor des Caritas-Krankenhauses Frank Feinauer und verwies auf den internationalen Pflegecodex „International Council of Nurses“. Zentrale Aufgabe der Pflege sei es demnach, die Gesundheit zu fördern und wiederherzustellen, Krankheit abzuwenden und Leiden zu beenden. Dies beinhalte nicht nur eine hohe fachliche sondern auch eine hohe soziale Kompetenz. „Es ist beeindruckend, was Sie in den drei Jahren gelernt haben und wie Sie sich entwickelt haben. Und ich freue mich, dass sechs von Ihnen künftig im Caritas weiterarbeiten werden.“ Es gebe viele Bereiche, in denen die Pflegenden weiterlernen und sich weiterbilden könnten.

Mit persönlichen Worten verabschiedete sich Klassenlehrer Stefan Bier von den 16 Absolventinnen. Er erinnerte an die gemeinsame Projektwoche zu Beginn der Ausbildung in Weißenbach: „Sie sind an ihre Grenze gegangen und über ihren Schatten gesprungen, Sie haben sich gegenseitig gestützt und ich konnte mich immer auf Sie verlassen, genauso wie Sie sich immer aufeinander verlassen konnten. Ich habe großen Respekt vor der Entwicklung, die Sie in den vergangenen drei Jahren gemacht haben“. Er wünschte den Absolventinnen für ihren weiteren Lebensweg alles Gute. „Sie waren eine außergewöhnliche, eine gute Klasse. Danke, dass ich Sie kennenlernen und ein Stück ihres Weges begleiten durfte.“

Gemeinsam mit seiner Kollegin Inge Friedrich überreichte Stefan Bier den Absolventinnen die Caritas-Brosche mit dem Flammenkreuz als Zeichen für die Sorge um menschliche Wärme, Geborgenheit und Zuwendung.

Ihr Pflegexamen haben abgelegt: Gesundheits- und Krankenpflege: Jasmin Bührle (Würzburg), Theresa Marie Bührle (Werbach), Tabea Ebermann (Seckach), Barbara Fischer (Schrozberg), Tina-Sophie Kellert (Kirchheim), Melanie Kovacevic (Bad Mergentheim), Olga Malev (Assamstadt), Anja Müller (Laibach) und Saskia Wiegner (Bad Mergentheim); Gesundheits- und Kinderkrankenpflege: Lea Großkinsky (Billigheim-Katzental), Paula Hammer (Bad Brückenau), Jennifer Löhr (Buchen-Hollerbach) und Julia Müller (Krautheim), Antonia Roth (Wertheim); Altenpflege: Annkathrin Stock (Bad Mergentheim) und Gudrun Weber (Lauda-Königshofen). ck

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 21.03.2018