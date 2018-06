„Konzept in Bad Mergentheim ist hervorragend“

Anzeige

Auch im laufenden Betrieb würden dort aktuell weitere Weichen für das Umfeld einer Landesgartenschau in Bad Mergentheim gestellt. Als Beispiel hierfür nannte er die Sanierung der Fußgängerbrücke über die Tauber, welche in Kürze in Angriff genommen werde.

„Gartenschaugelände und Kureinrichtungen im Park werden sich in idealer Weise ergänzen, wenn die Landesgartenschau in der kommenden Dekade in der Kurstadt veranstaltet werden könnte“, so Reinhart. Auch das Doppeljubiläum im Jahr 2026 mit 200 Jahre Quellentdeckung und 100 Jahre Kurstadt sei hierzu eine schöne Ergänzung.

Bereits im April hatte sich die zuständige Fachkommission bei einem Besuch vor Ort von dem geplanten Konzept der Schau ein Bild machen können (wir berichteten ausführlich).

Schon damals habe die gute Stimmung auch in der Bevölkerung der Region einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Das Konzept bei dem auch Ideen der Bürger eingearbeitet werden konnten, habe bei mehreren Besuchen vor Ort seine positive Wirkung entfaltet.

Eine moderne Landesgartenschau sei heute viel mehr als blühende Blumen und schöne Gärten, so Reinhart. Es gebe für den Fall einer positiven Entscheidung die einmalige Gelegenheit für ein schlüssiges Stadtentwicklungskonzept, von dem auch noch die zukünftigen Generationen profitieren könnten. Die Chance für diesen Entwicklungsschub im ländlichen Raum des Main-Tauber-Kreises gelte es zu nutzen.

Die Landschaft des lieblichen Taubertals, Verkehrswege, Gewässerstrukturen und die Stadtentwicklung als Ganzes könnten so die Lebensqualität nachhaltig steigern.

„Mit dieser einmaligen Chance könnten wir auch Menschen von den Vorzügen der heimischen Region überzeugen“, so der Landtagsabgeordnete weiter. Auch das Land habe die einmalige Chance ein Zeichen für eine positive Entwicklung des ländlichen Raums zu setze, wenn die Landesgartenschau erstmalig in ihrer 38-jährigen Geschichte in den Main-Tauber-Kreis komme.

„So etwas ist überall eine echte Win-Win Situation für alle Beteiligten“, so Reinhart.

Man werde deshalb auch seitens der Kurverwaltung und der hiesigen Region jeden positiven Schub für Tourismus und Naherholung sowie die Zukunftsinvestitionen kreativ begleiten.

„Deshalb überzeugt mich das geplante Vorhaben auch unter dem Aspekt der Stärkung unserer schönen ländlichen Räume“, meinte Reinhart abschließend. pm

