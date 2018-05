Konzert als Höhepunkt der Reise

Anzeige

Bad Mergentheim/Digne-les-Bains.Ganz im Zeichen einer lebendigen französisch-deutschen Freundschaft stand eine viertägige Konzertreise des Chors „Karíbu“ aus Bad Mergentheim nach Digne-les-Bains. Anlass und Höhepunkt war ein partnerschaftliches Konzert mit „Karíbu“ und dem Chor „La Claire Fontaine“. Daneben gab es zwei Gesellschaftsabende.

Seit zehn Jahren besteht die Freundschaft beider Chöre. Mit dem erneuten Gastspiel des Bad Mergentheimer Chores in den südfranzösischen Seealpen wurde die Chorpartnerschaft aufgefrischt und vertieft, die im Mai 2008 mit einem Besuch des Ensembles „La Claire Fontaine“ in der Kurstadt begonnen hatte.

Weitere Treffen und gemeinsame Konzerte gab es im Juni 2009 in Digne sowie im Mai 2014 in Bad Mergentheim. Initiiert wurde der freundschaftliche Austausch insbesondere von der damaligen „Claire-Fontaine“-Leiterin Cécile Pages und Axel Bähr, dem Leiter des seit fast 25 Jahren bestehenden Chores „Karibu“. Der Chor besteht aus 45 Sängern vom Schüler- bis zum Seniorenalter. Chorpräsidentin Monique Lefèvre und Martin Bonnet, Repräsentant der Stadt Digne, sprachen im mit rund 250 Besuchern restlos gefüllten Rathaussaal in Digne die Begrüßungsworte. Den musikalischen Auftakt machte der Chor aus Digne, der seit 2009 von dem Dirigenten Didier Jaoul geleitet wird, mit Chansons wie „La mer“ und „Sous le ciel de Paris. Der anschließende Hauptteil wurde von „Karíbu“ mit einer bunten Mischung aus Popsongs, Liedern und Chansons verschiedener Länder und Kulturen gestaltet. „Karíbu“ bedeutet übersetzt aus der Swaheli-Sprache „Willkommen“. Dazu passend erfolgte als Auftakttitel das afrikanische „Okaana ka meme“, ein Traditional aus einer Bantusprache, die vor allem in Namibia sehr verbreitet ist. Nächste Etappen der Musikreise führten nach Schottland („Sabhal lain ‘ic Uisdean“), Kanada („En fillant ma quenouille“), Südamerika („Un poquito Samba“) und Frankreich („La Maladie d’Amour“ von Michel Sardou) sowie nach Östrerreich („Blond“ von Rainhard Fähndrich) und Deutschland („Zehn Vögel und kein Todesfall“).