Konzert des Heeresmusikkorps

Bad Mergentheim.Die Reservistenkameradschaft Bad Mergentheim veranstaltet am heutigen Donnerstag zum Abschluss ihres Jubiläumsjahres in der Wandelhalle ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim. Der Erlös geht an das Bundeswehr Sozialwerk sowie den Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge. Das Heeresmusikkorps 12, benannt nach der ehemals in Veitshöchheim residierenden 12.

...