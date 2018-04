Anzeige

Bad Mergentheim.Die Harthäuser Musikanten spielen am Sonntag, 22. April, ab 10.30 Uhr ein Konzert in der Bad Mergentheimer Wandelhalle. Dirigent Jürgen Bermanseder hat hierfür ein sehr abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Es enthält weltbekannte Disney-Melodien wie „Aladin“ oder „Hänsel und Gretel“, einen Rock-Mix mit den bekanntesten Songs von Bon Jovi, Bachs Toccata in d sowie viele Polkas, Märsche und Walzer. Der Eintritt ist frei. / pm