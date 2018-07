Anzeige

Bad Mergentheim.Ein Promenadenkonzert der Oberländer Musikanten findet am Sonntag, 15. Juli, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Die Oberländer Musikanten haben ihren Sitz in Creglingen- Schwarzenbronn, vor den Toren von Rothenburg. Seit 25 Jahren hat Fred Prokosch die musikalische Leitung. Das musikalische Repertoire reicht von Märschen, Polkas, Walzern bis hin zu konzertante Stücken. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Bild: Veranstalter