Kooperation mit Realschule

Bad Mergentheim.Der Deutschmeister Spielmannszug beginnt mit der Kopernikus-Realschule eine neue musikalische Kooperation. Der Start-up-Abend findet am Mittwoch, 23. Januar, um 19.30 Uhr in der Aula der Realschule statt. Dazu treffen sich alle interessierten Schüler ab der fünften Klasse (auch schulfremde) mit ihren Eltern. Nach einer kurzen Präsentation des Spielmannszuges besteht die Möglichkeit, verschiedene Instrumente auszuprobieren. Es werden verschiedene Trommeln, die Fanfaren, die Lyra und die für Spielmannszüge typische kleine Querflöte vorgestellt. Mit drei Schnuppernachmittagen in der Realschule im Februar vervollständigt die Kooperation dann ihren Start-up. Weiter geht es zu den Probenterminen ins Dominikanerkloster. Geplant sind öffentliche Auftritte bei Schulfesten, Festumzügen und auch städtischen Veranstaltungen.

