Kooperation mit Uni Würzburg

Bad Mergentheim.Das Bad Mergentheimer Wirtschaftsgymnasium hat mit der Universität Würzburg einen Kooperationsvertrag geschlossen, denn universitäre Grundkenntnisse gehören zur Vorbereitung auf die spätere Laufbahn explizit dazu.

Wesentliches Ziel dieser Vereinbarung sei es, den Übergang vom Wirtschaftsgymnasium auf die Universität so unkompliziert wie möglich zu gestalten. Außerdem sind eine intensive Zusammenarbeit, Veranstaltungen für Studieninteressierte und der Austausch bei der Lehrerausbildung sowie bei der Fortbildung der Lehrkräfte vorgesehen. Aber auch Bibliotheksführungen mit Übungen zur Recherche in der Universitätsbibliothek sind Bestandteil der Kooperation, was vor allem im heutigen digitalen Zeitalter immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die neue Zusammenarbeit ist auch für den Präsidenten der Universität, Alfred Forchel, aus einem besonderen Grund Anlass zur Freude, denn schließlich ist er selbst Absolvent eines Wirtschaftsgymnasiums in Baden-Württemberg. Schulen wie diese seien gute Angebote für Schüler, die nicht den direkten Weg aufs Gymnasium gegangen sind. Sie böten ihnen gute Möglichkeiten, sich „auf dem Weg zu einem Studium weiterzuentwickeln“, so Forchel.

Auch wenn Professor Forchel nach dem Abitur den Wirtschaftszweig verlassen und sich an der Uni in Richtung Physik orientiert hat: Die Zeit auf einem Wirtschaftsgymnasium bereue er nicht. „Ich habe dort kaufmännisches Wissen bekommen, das ich noch heute gebrauchen kann“, sagte er. Außerdem habe er dort gelernt sich durchzubeißen.

Für den Bad Mergentheimer Schulleiter Wilhelm Ehrenfried beweist Forchels Karriere vom Wirtschaftsgymnasium an die Spitze einer international führenden Universität deshalb auch: „Wer auf einem Wirtschaftsgymnasium war, kann alles werden.“ ksm

