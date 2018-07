Koordinatorin als großer Schritt für Hospizarbeit

Anzeige

Bad Mergentheim.Sabine Strommer ist als Hospizkoordinatorin für Bad Mergentheim durch die Hospizgruppe und den Vorstand des ökumenischen Hospizvereins Bad Mergentheim ins Amt eingeführt worden.

Die Hospizgruppe begleitet nun schon im einundzwanzigsten Jahr Schwerkranke und Sterbende in Bad Mergentheim und Umgebung. Um die Arbeit professioneller begleiten, entwickeln und bekanntmachen zu können, hat der im vergangenen November gegründete Hospizverein nun die hauptamtliche Koordinatorin Sabine Strommer angestellt. Das konnte dank der Spender geschehen, die in nur zwei Monaten über 50 000 Euro zur Anfinanzierung beigetragen haben. Sabine Strommer hat im Caritas-Krankenhaus eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin absolviert und ein Jahrzehnt Erfahrungen in der Pflege in Neurologie, Onkologie und Palliativeinheit gesammelt. Zuletzt war Strommer als Hospizkoordinatorin im Malteser Hospizdienst St. Veronika in Wertheim tätig.

Besonders qualifiziert

Die neue Koordinatorin hat sich im Lauf der Jahre durch eine Palliative-Care-Zusatzausbildung, sowie den Aufbaukurs für diese spezielle Form der Pflege in der Schmerzmedizin und Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden qualifiziert. Dazu gehört auch ein Koordinatorinnenkurs, sowie eine Fortbildung im Bereich Führen und Leiten. So umfassend erfahren und ausgebildet wird Sabine Strommer ab jetzt die Erstbesuche bei den Schwerkranken und Sterbenden machen und Begleitungen organisieren, die Gruppe zusammenführen, die zwanzig Hospizhelferinnen begleiten, sich um Öffentlichkeitsarbeit kümmern, Veranstaltungen durchführen, sowie die Kontakte zu den Einrichtungen in der Stadt und zum Vereinsvorstand pflegen.