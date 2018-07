Kosten leicht gestiegen

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Kosten der Weihnachtsbeleuchtung 2017/18 in Höhe von 56 197,40 Euro sind am Donnerstagabend vom Verwaltungsausschuss so zur Kenntnis genommen worden. Das sind rund 3300 Euro mehr als im Vorjahr. Der Anteil der Stadt hat sich um 2176 Euro auf rund 44 790 Euro erhöht. Das Stadtwerk Tauberfranken trägt knapp 8300 Euro, die Citygemeinschaft 3000 Euro. Für die Weihnachtsbeleuchtung 2017/18 wurden – wie auch im Vorjahr – zirka 1400 laufende Meter Girladen gebunden und angebracht. Der wiederum starke Anstieg bei der Lohnsumme ist laut Ratsvorlage der Stadtverwaltung auf die gestiegene Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden durch den Bauhof beim Aufbau zurückzuführen. Für diesen wurden im Vergleich zum Vorjahr über 130 Arbeitsstunden mehr, bei gleichen Verrechnungssätzen, geleistet. s tv/sabix