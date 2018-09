Kräftemessen des Nachwuchses

Markelsheim.Beim Quattro-Cup auf der Tennisanlage des TSV Markelsheim gab es ein Kräftemessen des Taubertäler Tennisnachwuchses über viele Altersklassen und Spielfeldgrößen hinweg.

Angetreten waren insgesamt 33 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren vom TC RW Mergentheim, TSV Weikersheim sowie dem TSV Markelsheim.

Durch die Vielzahl der Wettbewerbe war an den zwei Turniertagen auch die jugendliche Turnierleitung gefragt mit Vivien Dauberschmidt, Alina Kreuser, Moritz Haussler, Michael Bastron und Jonas Mehring, die dabei wertvolle Erfahrungen sammelten. „Auf vier Plätzen so viele Matches möglich zu machen war eine große Leistung“, lobte auch der Markelsheimer Jugendsportwart Ingo Schulz. Insgesamt wurden acht Turniere im Rollball-, Kleinfeld- sowie Midcourt- und Großfeld-Tennis gespielt. Gespielt wurde in der Gruppenphase jeweils bis elf Siegpunkte, danach bis sieben Siegpunkte. Diese einfache Zählform wurde von den Organisatoren gewählt, um den Turniereinstieg für die Tennisneulinge einfach zu gestalten und um lange Wartezeiten zu vermeiden.

In den zahlreichen Begegnungen wurde deutlich, wie viel Potenzial der Tennisnachwuchs hat. „Wir haben sehr viele Tennis-Talente“, freute sich Schulz über die gezeigten Leistungen. Die Bewegungsförderung durch die Tennisgrundausbildung zeige erste Erfolge. Mit den kleinen Turnieren, die auch im Winterhalbjahr in den Ferien angeboten werden, biete man den Tenniskindern die Möglichkeit, sich über die Turnierspielpraxis kontinuierlich weiter zu entwickeln und das Spiel zu verbessern. Bewährt habe sich bei dem Turnierablauf die Integration von Trainingsblöcken für die jeweiligen Altersklassen in den Turnierpausen. Juri Bastron und Thomas Väth sorgten für intensive und abwechslungsreiche Trainingseinheiten. Interessiert verfolgten zahlreiche Eltern die Begegnungen und belohnten die gezeigten Laufleistungen und umkämpften Ballwechsel mit großem Applaus. Die Siegerliste des Quattro-Cups 2018:

U6/U8 Rollballtennis, Freitag: 1. Lenny Schmidt, TA TSV Markelsheim, 2. Sebastian Hahn, RW Mergentheim, 3. Anton Martin, Schnuppertennis.

Kleinfeld U6/U8: 1. Lenny Schmidt, TA TSV Markelsheim, 2. Maja Haussler, TA TSV Markelsheim, 3. Luisa Schmitt, RW Mergentheim.

Midcourt U10: 1. Ben Braun, RW Mergentheim, 2. Erik Scheidt, TA TSV Weikersheim, 3. Emily Becker, TA TSV Weikersheim.

Midcourt U12/14 Mädchen: 1. Melissa Schmidt, TA TSV Markelsheim, 2. Angelina Sehl, RW Mergentheim, 3. Leonie Krebs, TA TSV Markelsheim.

Kleinfeldtennis U6/U8, Samstag: 1. Erika Zakocuri, RW Mgh, 2. Anton Martin, Schnuppertennis, 3. Julian Vogel, ebenfalls Schnuppertennis.

U8/U10 Midcourt: 1. Joris Barth, TA TSV Weikersheim, 2. Lenny Schmidt, 3. Johannes Kuhn, beide TA TSV Markelsheim.

U12/14 Knaben Großfeld: 1. Moritz Haussler, TA TSV Markelsheim, 2. Jonas Frieß, RW Mergentheim, 3. Mike Eßlinger, TA TSV Markelsheim.

U12/14 Mädchen Großfeld: 1. Samina Dauberschmidt, TA TSV Markelsheim, 2. Finja Rohmund, TA TSV Markelsheim, 3. Melissa Schmidt, TA TSV Markelsheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018