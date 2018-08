Krank durch Elektrosmog

Anzeige

Bad Mergentheim.In der Vortragsreihe „Natur und Gesundheit“ steht am heutigen Dienstag der gesunde Schlafplatz im Mittelpunkt. Wer unter Schlafproblemen leidet, ist nicht alleine. An eine Erholung für Körper, Geist und Seele ist in diesem Fall nicht zu denken. „Geologische Gegebenheiten wie Wasseradern oder Elektrosmog sind noch immer eine unterschätzte Gesundheitsbelastung. Sie verändern den menschlichen Energiefluss und können für Schlafprobleme oder Rheuma mitverantwortlich sein“, betont die Referentin Gisela Düll. Treffpunkt ist um 19.30 Uhr im kleinen Kursaal. Der Eintritt ist für Inhaber der Kur- und Einwohnerkarte frei. kv