„Krankheit an sich ist kein Kündigungsgrund“

Bad Mergentheim.Die Themen „Krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit“, „Betriebliches Eingliederungs-Management (BEM)“ und „Kündigung“ standen beim vierten Event@ZfP im Mittelstandszentrum Tauberfranken in Bad Mergentheim im Mittelpunkt.

In vier 15-minütigen Impulsvorträgen erläuterte Jan Gieseler, Fachanwalt für Arbeits- und Strafrecht aus der Kanzlei Reinhart/Kober/Großkinsky in Tauberbischofsheim sowie Mediator und Autor mehrerer Fachbücher, anschaulich den aktuellen Rechtsrahmen und Praxistipps zur schnellen Umsetzung für Arbeitgeber. Unstrittig ist: Bei krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit (AU) eines Arbeitnehmers besteht für diesen eine unverzügliche Anzeigepflicht nebst Mitteilung über die voraussichtliche Dauer.

Nachweispflicht

Die Mitteilung müsse in der Regel am ersten Tag der AU vor oder zu Beginn der Arbeitszeit erfolgen. Eine Nachweispflicht durch Vorlage einer ärztlichen AU-Bescheinigung bestehe üblicherweise spätestens am vierten Kalendertag einer Erkrankung.

An sich komme ein Arbeitnehmer mit der rechtzeitigen Vorlage einer ärztlichen AU-Bescheinigung seiner Beweispflicht nach. Was hierbei viele nicht wissen: Wenn ein Verschulden an der AU wie etwa grobe Fahrlässigkeit oder sogar Vorsatz nachgewiesen werden könne, bestehe für den Arbeitgeber keinerlei Pflicht zur Lohnfortzahlung. Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers im Zusammenhang mit der Erkrankung könnten mit Abmahnungen oder einer ordentlichen Kündigung sanktioniert werden, allerdings liege die Beweislast hierüber beim Arbeitgeber.

Für viele der rund 60 Zuhörer war neu, dass ein Arbeitnehmer trotz AU-Bescheinigung Tätigkeiten verrichten könne, sofern diese nicht den Genesungsprozess beeinträchtigen. Denn die AU-Bescheinigung stelle kein Arbeitsverbot, sondern „nur“ eine ärztliche Prognose über die Dauer des Genesungsprozesses dar.

Grundsätzlich bestehe jedoch keine Arbeitspflicht während dieser Zeit, wobei Tätigkeiten durch einen Arbeitnehmer auf freiwilliger Basis möglich seien, sofern er sich diesen gewachsen fühle.

Dies gelte jedoch nicht bei Selbst- oder Fremdgefährdung. In der Regel bestehe während einer AU Versicherungsschutz sowohl seitens der Kranken- als auch der gesetzlichen Unfallversicherung. Gieseler gab hierzu den Tipp, dass der Arbeitgeber eine Einverständniserklärung und -bestätigung des Arbeitnehmers bezüglich Arbeitswunsch und -fähigkeit vor Wiederaufnahme der Arbeit einholen oder eine Untersuchung durch den Betriebsarzt vor der Arbeitsaufnahme veranlassen sollte.

„Einleiten, aber richtig“, laute die wichtigste Devise hinsichtlich eines Betrieblichen Eingliederungs-Managements (BEM). Zwar sei ein BEM keine Wirksamkeitsvoraussetzung einer Kündigung.

Ohne oder bei einem nicht den Mindestanforderungen genügenden BEM sei jedoch eine Verschärfung der Darlegungs- und Beweislast seitens des Arbeitgebers die Folge. Ein Arbeitgeber erfülle die regelkonforme Einleitung eines BEM unter anderem nur dann, wenn er den Arbeitnehmer zuvor auf die Ziele des BEM sowie Art und Umfang der dabei erhobenen Daten hingewiesen habe.

Ergebnisoffenes Verfahren

Ziele des BEM seien die Klärung, wie die AU möglichst überwunden, erneuter AU vorgebeugt und wie das Arbeitsverhältnis erhalten werden könne. Dabei müsse dem Arbeitnehmer verdeutlicht werden, dass es um die Grundlagen seiner Weiterbeschäftigung und den Erhalt des Arbeitsplatzes gehe und dass es dazu ein ergebnisoffenes Verfahren gebe, in das auch er Vorschläge einbringen könne und müsse.

Vorteile eines erfolgreichen BEM seien zum Beispiel eine Vermeidung oder Reduzierung von Entgeltfortzahlungskosten sowie die Vermeidung von Abfindungen und Prozesskosten.

„Krankheit an sich ist kein Kündigungsgrund“, unterstrich Gieseler. Prüfungsschritte einer möglichen Kündigung könnten eine negative Zukunftsprognose hinsichtlich des Gesundheitszustands des Arbeitnehmers, eine erhebliche Beeinträchtigung betrieblicher Interessen sowie das Fehlen einer Weiterbeschäftigungsmöglichkeit sein.

Als Risiken eines Kündigungsschutzprozesses nannte der Fachanwalt die zumeist nur schwierige Prognostizierbarkeit des Ergebnisses sowie hohe Kosten für Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigengebühren.

Im Abschlussteil der Veranstaltung stellte Dr. Michael Majer, Geschäftsführer des ZfP Tauberfranken in Lauda-Königshofen, die neuen ZfP-Programme „Management von AU-Fällen“ und „HR-Check 180 – Gesundes Unternehmen“ vor. Letzterer bietet mittelständischen Unternehmen für einen Fixbetrag ein klares, schnelles Bild über ihre Personal-Effizienz. Themen sind unter anderem Gesundheit, Placement, Führung, Motivation, Konflikte und interne Organisation. pdw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019