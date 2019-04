Kreisjugendblasorchester in die neue Saison gestartet

BAD MERGENTHEIM.Traditionell gastiert das Kreisjugendblasorchester zu einem Abschlusskonzert in der Kurstadt. Das Projektorchester ist am Sonntag, 28. April, um 15.30 Uhr in der Wandelhalle zu Gast.

Für das Kreisjugendblasorchester (KJBO) haben sich in diesem Jahr knapp 70 junge Musiker aus dem Main-Tauber-Kreis angemeldet. Zu einer ersten Verständigungsprobe traf sich das Orchester nun mit der musikalischen Leiterin Julia Köstlin und den Fach-Dozenten in der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim. Das KJBO ist ein Projekt des Main-Tauber-Kreises, das Jugendlichen die Möglichkeit bietet, in einem großen Orchester mit vielen Gleichgesinnten Musik zu machen.

Ein Konzert ist auch am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr in der Turn- und Festhalle in Reicholzheim geplant. Junge Musikanten, die noch gerne in dem Orchester mitwirken möchten, können sich unter Telefon 09341 / 8966999 oder per E-Mail post@mdm-web.eu melden.

