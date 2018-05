Kreuz und quer durch ganz Europa

Anzeige

Musikalisch und tänzerisch entführte die Jugendmusikschule, die in diesem Jahr 40 Jahre alt wird, am Samstagnachmittag in der Turnhalle Stadtmitte auf eine Reise durch Europa.

Bad Mergentheim. Nach der festlichen Eröffnung durch ein Streicher-Ensemble unter der Leitung von Anton Lehle begrüßte der Leiter der städtischen Jugendmusikschule, Hubert Holzner, die jungen Musikanten mit ihren Eltern, Großeltern und sonstigen Begleitern und versprach diesen ein überraschendes Programm der diesjährigen „Musizierkiste“.

Durch dieses führte Sabine Knopp und präsentierte mit Kindern der Gruppe Musikalischen Früherziehung und der Rhythmikgruppe ein buntes Programm aus musikalischen Vorträgen, Gesang und Tanz. Dabei wurden auch die vielen Besucher mit einbezogen, die einen stimmgewaltigen Chor für den Kanon „Guten Tag, liebe Leute“ bildeten, der von einem Klarinetten-Trio begleitet wurde. Zuvor hatten Kinder in ihrer Muttersprache mit einem Fähnchen in den Landesfarben der jeweiligen Nation die Gäste begrüßt.