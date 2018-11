Kritik an „antiquierter“ Abgabe

Die „Solymar“-Therme, die Schulden der Stadt, die Fremdenverkehrsabgabe und das Bevölkerungswachstum waren Themen beim „Liberalen Forum“.

Neunkirchen. Anstatt eines Referats stand diesmal ein offenes Gespräch zu Themen des Liberalis-mus, des politischen Standorts der FDP und kommunaler Angelegenheiten im Mittelpunkt. Der Vorsitzende des Ortsvereins Bad Mergentheim, Professor Hans-Werner Springorum, las zunächst einige Seiten aus dem Bestseller „Homo Deus“ des israelischen Autors Yuval Harari.

In dem betreffenden Kapitel stellte der Autor fest, dass wir uns in einem „liberalen Zeitalter“ befänden, da Faschismus und Kommunismus überwunden seien. In der Tat be-zeichnen sich alle Parteien im Bundestag als „liberal“. Für die FDP, die sich als „Die liberale Partei“ betrachtet, ist das eine Herausforderung. Nicht nur, weil der Begriff inflati-onär gebraucht wird, sondern weil durch neue Mechanismen der „sozialen Netzwerke“ neue Informations- beziehungsweise vor allem Desinformationsmöglichkeiten gegeben sind und die auch benutzt beziehungsweise missbraucht werden. Ohne es zu wissen würde man bereits heute manipuliert, so die Aussage.

Anhand einiger Beispiele wurde diese Desinformation bestätigt. Für Liberale heißt dies: Alle Informationen müssen kritisch betrachtet werden.

Die weitere Diskussion erstreckte sich auf die großen Themenfelder Bildungs-, Gesundheits-, Sozial-, Sicherheits- und Umweltpolitik. Eine liberale Gesellschaft sei gekennzeichnet durch Bürger, die sich durch aktive Information eine eigene Meinung bilden, die nicht dem Mainstream nachlaufen, die sowohl Selbstverantwortung als auch soziale Verantwortung übernehmen.

Die neu entstandenen weltumspannenden Internet-Konzerne werden von den Liberalen skeptisch gesehen, da sie geeignet seien, auf subtile Weise die Meinung zu beeinflussen und wirtschaftlich beherrschend zu werden. Der mögliche Missbrauch der Daten beinhalte ein extremes Gefährdungspotenzial.

Im Hinblick auf die im kommenden Jahr anstehenden Gemeinderatswahlen nahmen zudem kommunale Themen alsbald einen breiten Raum ein.

Das jährliche Defizit der zu 100 Prozent städtischen Erholungs- und Freizeitbad GmbH, der Eigentümerin der „Solmyar“-Therme, von rund einer Million Euro, das die Stadt zu tragen habe, wurde äußerst kritisch gesehen. Dafür könnte jährlich eine Schule saniert werden. Diese Schuldenlast dürfe kein Dauerzustand sein. Da kaum zu erwarten sei, dass diese Verluste der GmbH in naher Zukunft deutlich reduziert werden können, so müsse, hieß es, gegebenenfalls bald eine wohl schmerzliche Lösung gesucht werden.

Anstelle von neuen Schulden, wie geplant, könnten die Gelder wesentlich besser für die Schaffung von Bauplätzen, von Kindergartenplätzen und weiteren Strukturprojekten verwendet werden. Immerhin erwartet der Oberbürgermeister in den nächsten Jahren eine Zunahme der Einwohner um zirka 2000 Bürger.

Diese Prognose wird durchaus von der FDP geteilt, sofern die Stadt nicht nur in die vorgenannten Bereiche investiert, sondern auch eine aktive Wirtschaftsförderung betreibt, die neue Betriebe mit hochqualifizierten Arbeitsplätzen anzieht, die vorhandenen absichert und die spezielle Situation im Gesundheitssektor und im Fremdenverkehr im Auge behält.

In diesem Zusammenhang fielen kritische Anmerkungen zur „antiquierten“ und „intransparenten“ Fremdenverkehrsabgabe, die die örtlichen Unternehmen und Freiberufler zu entrichten haben.

Die Chancen für ein weiteres Wachstum stehen eigentlich nicht schlecht. Angesichts hoher Mieten, schlechter Verkehrssituation etc. in den Ballungszentren, können Mittelstädte wie Bad Mergentheim durchaus eine besondere Attraktivität haben, zumal die Kurstadt ein reiches Kulturleben hat und beste Gesundheitsfürsorge bietet. In Zeiten der digitalen Vernetzung sei es immer leichter, fernab von den Zentren global aktiv zu sein. Diese Vorteile müssten genutzt werden, so war zu hören – „unsere Stadt bietet alles – außer Stress“, hieß es.

Und weiter wurde gesagt: „Wir brauchen nicht den Ehrgeiz zu haben, durch Verkehrsstaus, wie an der Wahl-Kreuzung und schlechter Ampelschaltung während der ’Rush hour’, sowie durch eine Ausdünnung des Stadtbusangebots oder vernachlässigter Sauberkeit, mit den Ballungszentren im Negativen zu konkurrieren.“ fdp

