Kritisches oder lieber Allerweltsnamen?

Die Bezeichnung von Straßen und Plätzen bietet die Chance, Geschichtsbewusstsein und gesellschaftspolitische Haltung zu zeigen.

Bad Mergentheim. Natürlich gibt es in Bad Mergentheim auch Allerweltsstraßennamen wie Goethestraße, Gartenweg, Kirchstraße oder Schulgasse. Bezeichnungen also, die auch in anderen Städten zum üblichen Namens-Repertoire gehören. Sie sagen so gut wie nichts über die jeweilige Gemeinde, ihre Geschichte und ihre Besonderheiten aus.

Ganz anders verhält es sich mit Straßennamen wie zum Beispiel Agnes-Schreiber-Straße, Milchlingstraße, Maurus-Weber-Straße oder Beim Ölsteg. Das sind Bezeichnungen, die ganz eng mit Bad Mergentheim, seiner Vergangenheit und mit Menschen, die hier gelebt und Besonderes geleistet haben, verbunden sind und in anderen Städten gar keinen Sinn machen würden.

„Weiße Rose“

Natürlich gibt es auch Straßennamen wie Geschwister-Scholl-Weg oder Kolpingstraße, deren Herkunft sich nicht direkt aus Bad Mergentheim ableiten lässt. Hans Scholl wurde in Ingersheim und Sophie Scholl in Forchtenberg geboren. Sie waren Mitglieder der „Weißen Rose“, einer studentischen Gruppe in München, die während des Zweiten Weltkriegs im Widerstand gegen den Nationalsozialismus aktiv war. Adolph Kolping stammte aus Kerpen bei Köln und setzte sich als katholischer Priester besonders mit sozialen Fragen auseinander und begründete das Kolpingwerk.

Wenn sich also die Bad Mergentheimer Stadtverwaltung im Zusammenwirken mit dem Gemeinderat für Geschwister-Scholl-Weg und Kolpingstraße entschieden haben, dann deshalb, um die Erinnerung an diese herausragenden Persönlichkeiten wachzuhalten und ein Bekenntnis zu ihrem Engagement abzulegen.

Insofern können Straßennamen auch Ausdruck einer gesellschaftspolitischen Haltung der Namensgeber sein, wobei es natürlich auch zu Konflikten kommen kann, wenn beispielsweise die einen für eine Konrad-Adenauer-Straße (CDU), die anderen für eine Friedrich-Ebert-Straße (SPD) plädieren. In Bad Mergentheim hat man sich auf beide Straßennamen geeinigt.

Als am 5. Juli 2003 im Bad Mergentheimer Neubaugebiet „Siebenwinden“ drei neue Straßen eingeweiht wurden, die an Opfer des Nationalsozialismus erinnern sollen, gab es nicht nur feierliche Reden, sondern auch kritische Anmerkungen, die deutlich machten, dass auch Straßennamen ein Politikum sein können.

„Wir gedenken heute der Opfer des nationalsozialistischen Unrechtsregimes“, sagte der damalige Oberbürgermeister Lothar Barth, bevor er den Straßennamen „Geschwister-Scholl-Weg“ enthüllte, wobei weiße Rosen den Sockel des Straßenschildes zierten.

Worte des Dankes

Zu einer bewegenden Szene kam es bei der Enthüllung der Hermann-Fechenbach-Straße. Der Zeitzeuge Aharon Ofer aus Haifa, der 1938 als Zehnjähriger mit seiner Familie aus der Kurstadt vertrieben worden war, richtete Worte des Dankes im Namen der zur Emigration genötigten Bad Mergentheimer Juden, zu denen auch Fechenbach und seine Familie gehörten, an die Stadt. Mit den Straßennamen halte sie die Erinnerung wach. Der 1897 geborene Künstler Hermann Fechenbach hat ein Buch über „Die letzten Mergentheimer Juden“ geschrieben.

„Na endlich“

„Na endlich“ kommentierte Schuldekan Eggert Hornig bei der Einweihung der Straßennamen das Gedenken an die jüdischen Opfer des Naziregimes in Bad Mergentheim, zu denen auch der frühere Bezirksrabbiner Dr. Kahn zählte, dem auch ein Weg im Neubaugebiet „Siebenwinden“ gewidmet wurde.

Der ehemalige Stadtrat Werner Birkenmaier kritisierte, dass die Widmung von Straßen an die Opfer viel früher hätte geschehen müssen. Stadträte hätten „zu lange abgeblockt“. Als mangelnde Zivilcourage bezeichnete er Straßennamen, die sich an Pflanzen oder Tieren orientieren, sowie an einigen wenigen „Nationalhelden“, die im „Proporz“ verteilt würden.

Anhand der hier aufgeführten Beispiele wird deutlich, dass Straßennamen alles andere als nur eine Formalität sind. Sie können harmlos und geschichtsvergessen sein, taugen aber auch als Ausdruck von Heimatverbundenheit und kritischem Bewusstsein.

