KSM-Schüler sind auch 2019 spitze

Verschiedene Berufsschulen im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis machten wieder bei „Klasse Azubis“ mit. Die Kaufmännische Schule Bad Mergentheim schnitt erneut hervorragend ab.

Bad Mergentheim. Medienkompetenzen ausbauen, Textverständnis und Persönlichkeitsentwicklung stärken und die Allgemeinbildung fördern, sind klare Ziele des Projekts „Klasse Azubis“, erinnerte Dieter Schwab, der Chefredakteur der Fränkischen Nachrichten, die Teilnehmer der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim bei der Übergabe der Urkunden und dankte für deren Einsatz. Denn: „Sie waren auch im Schuljahr 2018/19 wieder spitze!“

Sehr gutes Endergebnis

Das Endergebnis liegt vor. Insgesamt zehn Klassen an mehreren Berufsschulen im Main-Tauber- und Neckar-Odenwald-Kreis nahmen im zurückliegenden Jahr am Projekt „Klasse Azubis – Kluge Köpfe fördern“ teil. Und die Kaufmännische Schule der Kurstadt, genauer gesagt die Klasse W2KI2, hat mit einer 83-prozentigen Teilnahmequote und einer fast 70-prozentigen Erfolgsquote (richtige Antworten im Monatsquiz) den Spitzenplatz in der Index-Wertung errungen.

Unter dem Titel „Informiert ist nur, wer sich richtig informiert!“ setzt die Dr. Haas Mediengruppe, zu der die Fränkischen Nachrichten gehören, ein klares Ausrufezeichen in Zeiten einer täglichen Nachrichtenflut auf allen Kanälen und unzähliger Falschmeldungen (fake news), vor allem im Internet. Die Initiative „Klasse Azubis“ für junge Menschen in der Ausbildung ermöglicht den Teilnehmern ein Jahr lang per Smartphone, Tablet oder PC den Zugriff auf die Digitale Zeitung der FN.

Nach einem Eingangstest bekommen die Jugendlichen im Rahmen des Projekts einmal im Monat Fragen zugeschickt, die sie beantworten. Die Themen stammen aus Politik, Kultur, Vermischtes, Wirtschaft, Sport und dem Lokalbereich.

Die Schüler der Kaufmännischen Schule Bad Mergentheim (KSM) hatten auch schon im Vorjahr die Nase vorne und zeigten nun erneut großes Engagement, verbunden mit vielen richtigen Antworten, beim Projekt.

Die Schüler wie auch ihre Lehrer, Bettina Kraft, Lidija Pfeiffer, Erich Burkert und der Abteilungsleiter „Berufsschule“ Gottfried Gunzenhauser, freuten sich gemeinsam über den neuerlichen Erfolg. Auch Schulleiter Wilhelm Ehrenfried gratulierte.

189 Fragen wurden in den vergangenen Monaten den Schülern gestellt: fünf Schüler der KSM beantworteten alle. Dies waren Anna Horwath (Ecom Instruments), Aileen Lippert (Wittenstein SE), Dustin Nehls (August Laukhuff), Kathrin Schmitt (Systemair) und Tabea Wicker (Bembé Parkett). Insgesamt lag die Antwortquote in der Kurstadt (rund 60 Schüler nahmen hier allein teil) bei durchschnittlich 81 Prozent – „ein sehr hoher Wert“, wie Chefredakteur Schwab im Vergleich mit anderen Jugendprojekten lobte. Das Niveau des Vorjahres konnte dabei fast gehalten werden.

Bestenliste

Die KSM-Bestenliste mit Blick auf die richtigen Antworten führt dieses Jahr Jennifer Brenner (Bembé Parkett) mit 174 an. Natalie Fischer (Ansmann) kommt auf 170 richtige Antworten, Anna Horwath auf 168, Tabea Wicker auf 167 und Aileen Lippert auf 165.

Schaut man auf die drei teilnehmenden Klassen aus Bad Mergentheim, so sind in der W2KI2 Jennifer Brenner, Natalie Fischer und Anna Horwath vorne. In der Klasse W1KI2 sind Melissa Hofmann (Systemair), Rabea Kraus (Dr. R. Wobser) und David Burkard (Leonard Weiss) die Schüler mit den meisten richtigen Antworten im Quiz – und in der Klasse W1KG2 Markus Schmid, Marcel Voß und Anna Lena Schepermann (alle Würth Industrie Service).

Von Projektleiter Wolfgang Berger erfuhren die Schüler weitere Details und die Neuigkeit, dass das Projekt ausgedehnt und ab dem nächsten Jahr unter dem Titel „Fakten-checker“ weitergeführt wird. Berger war langjähriger Außenstellenleiter der Landeszentrale für Politische Bildung in Heidelberg und kümmerte sich in den vergangenen Monaten um das Quiz und wertete die Ergebnisse aus.

Berger bezeichnete es als großen Erfolg des Projekts, dass sich die Schüler mit guten Informationen von unabhängigen Journalisten beschäftigen, neues Wissen aneignen und die kritische Auseinandersetzung mit Sachverhalten, Meinungen und Quellen in den Fokus rückt. Die Industrie stelle zurecht Anforderungen an ihre jungen Nachwuchskräfte und erwarte, dass diese gut informiert sind.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019