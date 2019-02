Kulturgeschichte als ein Schwerpunkt

„Wir verstehen uns“, lautet das Motto des aktuellen Programms für das heute beginnende Frühjahr-/Sommer-Semester 2019 der Volkshochschule Bad Mergentheim mit ihren Außenstellen.

Bad Mergentheim. Neben wieder mannigfaltigen und attraktiven sowie sowohl altbewährten als auch neuen Angeboten für alle Altersklassen und Zielgruppen beinhaltet das neue Programm der Volkshochschule Bad Mergentheim mit ihren Außenstellen in Igersheim, Weikersheim und Niederstetten als besondere Schwerpunkte etwa im Bereich „Politik-Gesellschaft-Umwelt“ Vorträge, Kurse und Exkursionen zu den Themen „Kultur und Kulturgeschichte“. Hierzu zählen Studienreisen zur Leipziger Buchmesse (Freitag, 22. bis Sonntag, 24. März), nach Straubing mit Besuch der Agnes Bernauer Festspiele und nach Schwäbisch Hall zu Freilichtaufführungen von Elton Johns und Tim Rices „Aida“ sowie ein Ortsrundgang durch das historische Igersheim, das auch während der Deutschordenszeit eine hohe Bedeutung hatte (Samstag, 18. Mai, bei Regen ersatzweise 25. Mai).

Kurse in Philosophie

An Interessenten der „Philosophie“ – sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene – richtet sich das Seminar „Platons Dialog – ‚Menon’ als geistige Übung“ (ab Dienstag, 26. März, 18.30 bis 20 Uhr, fünf Termine). Sokrates legte es anscheinend darauf an, seine Gesprächspartner in ausweglose Schwierigkeiten (Aporien) zu verstricken. Platon zeigte, warum er das tat und wie man aus Aporien herauskommen kann.

Ebenfalls um philosophische Thematiken dreht sich der Abend am Dienstag, 12. März, 18.30 bis 20 Uhr) mit dem Thema „400 Jahre ‚Weltharmonik’ von Johannes Kepler“. Das Werk ist eine Synthese streng empirischer Forschung, neuplatonischer Philosophie, Mathematik und christlicher Frömmigkeit, wie sie wohl niemandem vor und nach Kepler gelungen ist. Dabei wird unter anderem der Frage nachgegangen, „Hat denn der Himmel, haben die Sterne eine Stimme?“

Datenschutz ist mit der Ende Mai 2018 in Kraft getretenen neuen und europaweit gültigen Datenschutzgrundverordnung ein besonders wichtiges und brisantes Thema geworden. Davon betroffen sind speziell auch Vereine und mittelständische Kleinunternehmen (KMU). An zwei Abenden können sich Interessenten und Akteure darüber informieren, was ein Verein oder ein KMU beachten muss, damit keine Bußgeldstrafen drohen.

Der erste Abend (19. März) widmet sich der Theorie und hat Vortragscharakter, am zweiten Abend (26. März, jeweils 19.30 bis 21.30 Uhr, VHS in Bad Mergentheim) werden in einem Workshop praktische Fragestellungen besprochen. Rhetorikbausteine mit den Kursen „Sprechen und Stimme 1“ (Beginn am Montag, 18. Februar, 18.30 Uhr) sowie „Sprechen und Stimme (GQ)-Fortsetzungskurs“ (Samstag, 30. März) sind ebenso Bestandteile des VHS-Sektors „Bildung und Beruf“ wie eine Vielzahl an EDV- und Sprachkursen. Im EDV-Bereich stehen kompakte EDV-Orientierungskurse und spezifische Fortbildung auf dem Programm. Gebührenfrei ist das „Café M@usklick“. Bei dem wöchentlichen PC- und Internet-Treff (jeden Montag von 14 bis 16 Uhr, VHS in Bad Mergentheim) können Besucher mit erfahrenen Dozenten und ehrenamtlichen Tutoren Gelerntes vertiefen.

Im Bereich Fremdsprachen werden Grund- oder Aufbaukurse in Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Türkisch, Ungarisch, Arabisch, Chinesisch und Farsi (Persisch) angeboten. Zudem gibt es vielfältige Angebote im Abschnitt „Deutsch als Fremdsprache“.

„Ostafrika und seine Menschen“ stehen im Fokus eines Vortrags am Mittwoch, 20. Februar (19 bis 21 Uhr, VHS Bad Mergentheim). Der nächste Kisuaheli-Sprachkurs Kurs startet im Herbst. Im Bereich Gesundheit, Entspannung und Wellness gibt es Kurse zu „Yoga und Qigong“, „ Ernährung und Kochen“ sowie „Bewegung und Fitness“. Für die Jüngeren bietet die VHS die Kurse an „Kinder lernen Zaubern“ (6. April, 11 bis 15 Uhr), „Cajón – Coole Rhythmen“ (Samstag, 13. April), „Schach für Kinder und Jugendliche“ (Samstag, 6. April, 11 bis 15 Uhr,) sowie „Rund um die Welt – Sprachenvormittage für Kinder“ (Montags bis Mittwoch, 15. bis. 17. April von 9 bis 12 Uhr). Nur in der Außenstelle Niederstetten gibt es die Kurse „Näh dir was“ für Kinder ab acht Jahren (Freitag, 22. Februar 15 bis 18 Uhr) und „Wirbel im Wok – Ente gut, alles gut!“ (Dienstag, 26. Februar 18 bis 22 Uhr).

Die Außenstelle Igersheim bietet „Alltagsstress Adieu“, „Wassergymnastik für werdende Mütter“, „Yoga für Senioren“, „Einsamkeit in einer lauten Welt“ und „Kosmetik aus dem Bienenstock“. Die Außenstelle Weikersheim hat auch eine Führung durch die Schlossmühle in Laudenbach (Donnerstag, 9. Mai, 18 bis 19:30 Uhr) und eine „Tauberschwarz-Wanderung“ rund um Laudenbach (Samstag, 18. Mai, 14 bis 17 Uhr) im Angebot. pdw

