Kunst als Antwort auf die Vergänglichkeit

Bei einer Vernissage im Stadtwerk stellte die Künstlerin Julia Belot ihre Ausstellung „Auftauchen in das Schöne“ der Öffentlichkeit vor.

Bad Mergentheim. Stadtwerke-Geschäftsführer Paul Gehrig verwies in seinen Einführungsworten zur Ausstellung „Auftauchen in das Schöne“ von Julia Belot auf die Bedeutung des Elements Wasser, sowohl für die Werke der Künstlerin als auch für den gastgebenden Energieversorger. Er freue sich, dass das Stadtwerk Tauberfranken seine langjährige Ausstellungsserie mit einer preisgekrönten Künstlerin, die nach ihrer Emigration in Wiesbaden ihre Heimat gefunden habe, fortführen könne. Geboren und aufgewachsen in Russland, schloss Belot zunächst ein Biologiestudium ab, um von 1991 bis 1997 an der Staatlichen Akademie in St. Petersburg Kunst zu studieren. Neben einem weiteren Studium an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden, arbeitet Belot seit 2004 als freischaffende Künstlerin.

Zahlreiche Ausstellungen

Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland folgten, genau wie Auszeichnungen und Stipendien sowie öffentliche und private Ankäufe. Ihre Bilder seien, so Gehrig, getragen von der positiven Entschlusskraft, dem Schönen und Harmonischen Raum zu geben. Den aufreibenden Widrigkeiten des Lebens trotzten sie malerisch und erzählten sensibel liebevoll vom Schönen.