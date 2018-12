Kunst in vielfältiger Weise begegnen

Bad Mergentheim.Wie eine moderne, aber traurige Krippenszene wirke das Foto, das Steve McCurry 1992 in Herat in Afghanistan aufgenommen hat, findet Biba Giacchetti, die Kuratorin der Ausstellung „Die Welt im Fokus. Fotografien von Steve McCurry“, die noch bis zum 13. Januar 2019 im Deutschordensmuseum zu sehen ist.

Der weltbekannte Fotograf antwortet, dass diese von Bomben schwer zerstörte Stadt ihn an Dresden nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs erinnert habe. Die Familie, die auf seinem Foto zu sehen ist, hatte alles verloren.

Ikonische Fotografien

Eines Abends bei Sonnenuntergang beobachtete McCurry, wie sie in einer Ruine, die einst ihr Haus gewesen war, ein Lagerfeuer entzündete, um dort das Abendessen zuzubereiten. Ihm gelang diese Aufnahme und was ihn am meisten beeindruckte, war, dass die Menschen trotz Krieg, Gewalt und Zerstörung nicht kapitulierten. Das nachdenklich stimmende Foto ist zusammen mit rund 85 weiteren „Ikonen“ des renommierten und mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen geehrten Fotografen zu sehen. Sie erzählen von Krieg und Katastrophen, von Schönheit und Poesie. Auch das weltberühmte Foto des Mädchens „mit den grünen“ Augen, das McCurry 1984 in einem Flüchtingslager in Peschawar, Pakistan, ablichtete, ist in der Ausstellung zu sehen. Am 23. Dezember, am 2. Weihnachtsfeiertag, am 30. Dezember, sowie am 1., 6. und 13. Januar, jeweils 14.30 Uhr, finden öffentliche Führungen durch die bemerkenswerte Ausstellung statt. Bis zum 27. Januar ist die Ausstellung „Kunst von heute“ des Kulturvereins Bad Mergentheim zu Gast im Deutschordensmuseum. Sie präsentiert im ersten Obergeschoss des Schlosses rund 40 Gemälde, Grafiken, Fotografien und Objekte einiger seiner Kunst schaffenden Mitglieder und lädt zu Begegnungen mit der Kunst ein. Auf Anfrage sind Führungen durch die Ausstellung möglich.

Das Führungsprogramm des Museums „zwischen den Jahren“ bietet darüber hinaus an den Sonn- und Feiertagen um 15 Uhr Führungen zum Thema „Der Deutsche Orden von 1190 bis heute“ an.

Kombinierte Führung

An den Samstagen besteht die Möglichkeit, sich einer kombinierten Führung anzuschließen, die das Museum mit dem Kur- und Tourismusverein erarbeitet hat. Sie beginnt um 14 Uhr am Alten Rathaus und trifft nach dem Stadtrundgang um 15 Uhr im Museum ein. Lediglich an Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester ist das Museum geschlossen. Ansonsten ist von Dienstag bis Samstag 14 bis 17 Uhr, an den Sonn- und Feiertagen von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. Das „Museumskonzert im Schloss“ beschließt das Jahr im Museum. Am 30. Dezember, 19.30 Uhr ist unter dem Titel „Paris, mon Amour!“ das Trio Lézard zu Gast. Stéphane Egeling, Jan Creitz und Stefan Hoffmann spielen u. a. Werke von Bach, Mozart, Auric und Rivier.

