Bad Mergentheim.Die Fürsten von Hohenlohe haben namhafte Schlösser im Tauber- und Jagsttal erbaut, so Schloss Weikersheim und Schloss Langenburg, das die Familie heute noch bewohnt. Die Kunst- und Kulturfahrt am Sonntag, 8. Juli, wird jedoch zu dem Ort führen, an dem alles begann.

In Hohlach, das noch an das Taubertal grenzt, aber bereits zum Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gehört, stand einst die mittelalterliche Burg derer von Hohenlohe, die 1234 zerstört wurde. Weiter führt die Fahrt zur Burg Brauneck, hoch über dem Steinachtal gelegen. Im inneren Burghof sind die Reste des Bergfrieds und der Schlosskapelle mit romanischer Pforte und gotischen Profilen zu sehen.

Dann geht es zum ehemaligen Kloster der Zisterzienserinnen in Frauental. Die Besonderheit hier ist eine Kirche mit einer Unter- und Oberkirche, die Nonnenempore war und heute das Museum „Vom Kloster zum Dorf“ beheimatet, das besucht wird. Nach soviel Geschichte und Kultur darf man sich auf die Einkehr in einem Hofcafé freuen.