„Kunst weckt schöpferische Kräfte“

„Bild - Material - Objekt“ lautet der Titel einer regionalen Schulkunstausstellung im Deutschordensmuseum (DOM) in Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim. In der Schau, die bis einschließlich Donnerstag, 10. Mai, zu sehen ist, werden unter der Regie des Staatlichen Schulamtes Künzelsau-Bad Mergentheim Kunstobjekte von Kindern und Jugendlichen aus Schulen im Main-Tauber- und im Hohenlohe-Kreis präsentiert. Erstellt wurden die Werke im Rahmen der Regionalen Schulkunst-Ausstellung 2017/2018 des in Stuttgart ansässigen Zentrums für Bildende Kunst und Intermediales Gestalten (ZKIS). In der aktuellen Saison dieser im zweijährigen Turnus stattfindenden Ausstellungsreihe werden von Anfang Oktober 2017 bis Mitte Oktober 2018 an landesweit 14 Orten staatlicher Schulämter Kunstwerke von Schülern gezeigt.

15 Schulen beteiligt

Zu der Ausstellung haben sich im Bereich des Schulamtes Künzelsau Kinder und Jugendliche aus über 15 Schulen aller Schularten in einer vielfältigen Bandbreite dem dreiteiligen Motto „Bild – Material – Objekt“ gewidmet, so dass sich in den Räumen des DOM insgesamt rund 120 Bilder, Objekte, Plastiken, Modelle, Reliefs, fotografische Dokumentationen und Lichtinstallation befinden. Gemeinsamer Nenner für die Schaffung dieser Kunstwerke war der Begriff des „Materials“ und der Umgang damit sowie, wie die Schüler ihre kreativen Ideen und Gedanken in „werkgerechtes“ Material umsetzen würden.