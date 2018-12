Kunst zeigt Facetten der Persönlichkeit

Ihren Farb(ge)schichten spiegeln die unterschiedlichen Facetten ihrer Persönlichkeiten wider: Tatjana Schmidgall und Franziska Eben von Racknitz zeigen im Kulturforum ihre Bilder.

Bad Mergentheim. Franziska Eben von Racknitz und Tatjana Schmidgall haben sich der gegenstandslosen Kunst verschrieben. In einer gemeinsamen Ausstellung laden die beiden Künstlerinnen aus der Region vom 15. Dezember bis 13. Januar im Kulturforum dazu ein, ihre vielschichtigen Kunstwerke zu entdecken.

Tatjana Schmidgall lebt und arbeitet in Bad Mergentheim. Franziska Eben von Racknitz kommt aus Laibach bei Dörzbach. Beide Künstlerinnen lernten sich 2016 im Atelier von Bernd Schepermann in Bad Mergentheim kennen.

Ein inspirierender und spannender Austausch begann, vor allem durch ihre sehr unterschiedliche künstlerische Herangehensweise. Beide Künstlerinnen zeigen in ihren Bildern so ganz unterschiedliche Facetten ihrer Persönlichkeit.

Tatjana Schmidgalls Schaffen vermittelt dem Betrachter eine große Leichtigkeit und einen Wohlklang an Farben. Die sehr bewusst gesetzten Farbschichten und die Komposition ihrer Werke schaffen eine Farbpoesie auf Leinwand. Die Werke von Franziska Eben von Racknitz erzählen in einer ihr eigenen Bildsprache eine Geschichte, wobei die Farbe hier intuitiv gewählt ist und oftmals Mittel zum Zweck wird.

Zu Beginn jeden Werkes steht die experimentelle Freude am Gestalten, bis zu dem Moment des Erkennens, dann beginnt die eigentliche Arbeit am Bild. Schon in vorangegangenen Gemeinschaftsausstellungen konnten die beiden Künstlerinnen erfahren, wie sich ihre Bilder gegenseitig bereichern und durch die Unterschiedlichkeit eine besondere Spannung entsteht. Zuletzt zu erleben in der Ausstellung „raUMgeben4“ im Buchlerhaus in Gerlachsheim, bei der Franziska Eben von Racknitz und Tatjana Schmidgall einen gemeinsamen Raum gestalten durften.

Die Ausstellung im Bad Mergentheimer Kulturforum wird von Samstag, 15. Dezember bis Sonntag, 13. Januar 2019 bei freiem Eintritt gezeigt. Geöffnet ist sie mittwochs bis montags jeweils von 10.30 bis 17 Uhr.

Dienstags sowie an Heiligabend, 24. und Silvester, 31. Dezember ist das Kulturforum geschlossen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 10.12.2018