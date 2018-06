Kunst zum Thema Bahn zu sehen

Anzeige

Die Wanderausstellung gastiert bis einschließlich Mittwoch, 27. Juni, in Bad Mergentheim.

Der Wettbewerb richtete sich an alle Schüler der Werk- und Realschulen sowie Gemeinschaftsschulen der neunten und zehnten Klasse und Schüler der elften Klasse der Gymnasien. Die Schüler sollten Arbeiten der darstellenden Kunst zum Thema „Eisenbahn im Main-Tauber-Kreis“ ausarbeiten. Beteiligt haben sich 14 Klassen aus acht Schulen. Die Preisverleihung hatte im März im Kloster Gerlachsheim stattgefunden. Alle eingereichten Arbeiten werden der Öffentlichkeit vorgestellt.

Neben dem Schülerwettbewerb hatten die FN auch einen regionalen Fotowettbewerb ausgelobt. Dieser fand parallel zum bundesweiten Fotowettbewerb „Blende“ statt. Insgesamt wurden 24 Fotos eingereicht, acht Siegerfotos wurden prämiert.

Nächste Stationen der Wanderausstellung werden von Mittwoch, 1. August, bis Mittwoch, 15. August, der Bahnhof Wertheim und von Mittwoch, 26. September, bis Montag, 22. Oktober, das Schulzentrum/die Mediothek in Boxberg sein. Zum Abschluss wird die Ausstellung von Donnerstag, 25. Oktober, bis Mittwoch, 21. November, im Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim gezeigt. Weitere Veranstaltungen im Jubiläumsjahr sind vorgesehen. „Auf den Spuren der Eisenbahn – von Unterbalbach bis Gerlachsheim“ kann am Samstag, 23. Juni, von Unterbalbach nach Gerlachsheim gewandert werden. Treffpunkt ist um neun Uhr am Parkplatz Balbachhalle, Wagnerstraße 6, in Unterbalbach. Die Wanderung dauert drei bis vier Stunden und ist kostenfrei.

Anmeldung bei der Stadt Lauda-Königshofen bis 22. Juni: Telefon 09343 / 501-128 (E-Mail tourist.info@lauda-koenigshofen.de). lra

