Kunsthandwerk im Kurpark

Anzeige

Bad Mergentheim.Kreatives und mehr wird wieder am 11. und am 12. August im Kurpark Bad Mergentheim geboten. Hermann-Josef Scherer vom Event Marketing Scherer organisiert einen Kunsthandwerkermarkt mit Keramik, Floristik, Malerei und Handwerk. Die Aussteller geben nach Angaben des Veranstalters hilfreiche Tipps zur Gestaltung von Gärten und haben ein offenes Ohr bei Fragen. Der Markt ist am 11. August von 10 bis 18 Uhr und am 12. August von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Ausstellungsflächen sind noch verfügbar. Informationen gibt es unter „www.kunsthandwerkermesse.de“ oder unter Telefon 0151 / 57693396. pm/Bild: Veranstalter