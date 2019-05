Kunstrasenspielfeld notwendig?

Bad Mergentheim.Die Stadträte beauftragten die Verwaltung einstimmig mit der Prüfung der Möglichkeiten zur Schaffung eines Kunstrasenspielfeldes, das allen Sportvereinen im Stadtgebiet zur Verfügung stehen soll. Andreas Lehr begründete den CDU-Antrag mit dem Hinweis, dass von Vereinsseite eine ganzjährige Nutzung eines derartigen Platzes als attraktiv dargestellt worden sei. Dass es auch eine Umweltfolgenabschätzung geben wird, liegt an den Grünen, die darauf drängten. Thomas Tuschhoff wies darauf hin, dass Kunstrasenplätze im Fußball meist mit Einstreugranulat verfüllt werden, welches sich dann in Form von Mikroplastik in der Umwelt anreichert. Andreas Lehr (CDU) ergänzte, dass auch eine Variante mit Kork denkbar sei, die als Alternative zu Recyclinggranulaten und insbesondere Neugummigranulaten gilt. Jeremias Träger (SPD) forderte, auch die Standortfrage offen anzugehen und vielleicht auch einen Stadtteil am Ende beim Projekt zu berücksichtigen. sabix

