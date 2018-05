Kurpark soll sauber und attraktiv gehalten werden

Anzeige

Bad Mergentheim.Die Fontäne am Haus des Kurgastes sprudelt, die Blüten im Kurpark sprießen, und der Rasen leuchtet in einem satten Grün.

Nachdem nun der Frühsommer im Kurpark Einzug gehalten hat, beginnt ebenfalls die Zeit der Kurparkkontrolle. Die Kassenhäuschen/Eingänge am Kurpark sind wieder besetzt. Der innere Kurpark ist täglich (außer Dienstag und Donnerstag) von 14.30 bis 17 Uhr eintrittspflichtig. Besucher, die keine Kur- und Gästekarte und keine Jahres-Einwohnerkarte besitzen, müssen laut Kurverwaltung Eintritt bezahlen. Das Kur- und Salonorchester Hungarica lädt täglich (außer Dienstag und Donnerstag) um 15.30 Uhr zum Kurkonzert in die Wandelhalle und bei schönem Wetter am Musikpavillon ein. Das Café Amadeus im Kurpark hat wieder täglich geöffnet und lädt in der Regel an den Freitag- und Samstagabenden zum „Tanz im Freien mit dem Kur- und Salonorchester Hungarica“ ein.

Im abendlichen Licht bilden die angestrahlten Wasserspiele zur passenden Musik einen besonderen Anziehungspunkt. Neun unterschiedliche Musikvarianten sind in diesem Jahr wieder zu hören und in Form der tanzenden Wasser-Fontänen zu sehen (Montag bis Freitag fünfmal täglich; Samstag und an Sonn- und Feiertagen sieben mal täglich).