Kurs „Fast Food mal anders!“

Anzeige

Bad Mergentheim.Jugendlichen zwischen zwölf und 18 Jahren bietet das Landwirtschaftsamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis in den Osterferien am Freitag, 6. April, einen Workshop zum Thema „Fast Food mal anders!“ an. Dieser findet von 9.30 bis 13 Uhr in der Kochwerkstatt in Bad Mergentheim, Wachbacher Straße 52, statt. Burger, Döner, Pommes, Chicken Nuggets und Co. sind lecker, aber auch ziemlich mächtig. Die Jugendlichen lernen in diesem Workshop, wie sie die Rezepte ganz schlau, einfach und flott selbst zubereiten können. „Spaß und Genuss sind ausdrücklich erwünscht. Damit kann man bei der nächsten Party sicher punkten“, sagt Jennifer Herrmann vom Landwirtschaftsamt. Mitzubringen sind eine Schürze, ein Haargummi bei langem Haar sowie Behälter für Kostproben. Der Teilnehmerbeitrag beträgt sechs Euro und ist vor Ort zu zahlen. Eine Anmeldung ist erforderlich und wird unter Telefon 07931 / 4827-6307 oder per E-Mail an „veranstaltung.lwa@main-tauber-kreis.de“ (bitte Workshop-Titel im „Betreff“ angeben) entgegen genommen. lra