Kurs für Anfänger

Bad Mergentheim.Der Tanz-Club Bad Mergentheim veranstaltet einen Tanzkurs in der Turnhalle der Grundschule Au, Maurus-Weber-Straße in Bad Mergentheim. Beginn ist am Montag, 28. Januar, um 20 Uhr, und nicht, wie bereits angekündigt war, am 21. Januar. Für diesen Kurs sind keine Grundkenntnisse erforderlich. Er ist für Teilnehmer jeden Alters geeignet; er umfasst elf Unterrichtsabende, immer montags, jeweils von 20 bis 21.45 Uhr. Unter Leitung von Hubert und Erika Gerhart, werden die gebräuchlichen Standard-Tänze, unterrichtet.

Anmeldung und Informationen beim Ehepaar Gerhart unter Telefon 09343 / 8050 oder beim Ehepaar Krug unter der Telefonnummer 09346 / 1826.

