Kurse starten im neuen Jahr mit einer großen Auswahl an Gesundheitsangeboten

Bad Mergentheim.An der Volkshochschule starten in den nächsten Wochen eine Reihe interessanter Kurse. Der Jahresauftakt hält unter anderem eine große Auswahl an Gesundheitsangeboten bereit.

So lassen sich viele gute Vorsätze für mehr Bewegung und Prävention in kompetent geleiteten Kursen in freundlicher Runde leicht verwirklichen. Das Programm umfasst den Kurs „Fit über 50“ (ab Donnerstag, 10. Januar, insgesamt zwölf Termine donnerstags), die „Body- und Cardio-Gym (ab 7. Januar, zehn Termine montags), „Wirbelsäulengymnastik“ (ab 9. Januar, zwölf Termine mittwochs) oder auch „Zumba“ oder „Beckenbodentraining für Frauen“. Wer aktiv ist, sollte auch auf die Ernährung achten. Deshalb gibt es passend zum Gesundheitsangebot am Dienstag, 8. Januar, als Einzeltermin den Kochkurs „Genießen ohne Reue“, wo ohne Zusatzstoffe und mit marktfrischen Zutaten gekocht wird. Und damit auch die Kleinsten in Bewegung bleiben, startet am Samstag, 12. Januar, der Kurs „Dance for kids“ für alle Sechs- bis Zehnjährigen (insgesamt drei Termine). Der musische Bereich lädt ab Donnerstag, 10. Januar, zum Kurs „Ikonenmalerei“ ein (zehn Termine). Außerdem werden die Musikinstrumente Ukulele (Einzeltermin am Sonntag, 27. Januar) und Gitarre (ab Mittwoch, 9. Januar, insgesamt zehn Termine) jeweils für Fortgeschrittene unterrichtet. Am Mittwoch, 6. Februar, findet eine ganztägige Kunstfahrt zum Römerkastell Saalburg nach Bad Homburg vor der Höhe statt. Und das „Lesen alter Handschriften“, können Teilnehmer ab Montag, 14. Januar, bei insgesamt sechs Terminen erlernen.

Der Kurs „Rhetorikbaustein Sprechen und Stimme 2“, startet am Montag, 7. Januar, und umfasst insgesamt vier Termine. Drei EDV-Kurse (unter anderem Power-Point-Präsentation) runden das Angebot ab.

Informationen und Anmeldung für alle Kurse bei der Volkshochschule unter Telefon 07931 / 574300, per E-Mail unter vhs@bad-mergentheim.de und im Internet unter www.vhsmgh.de. Bei der VHS kann man auch einen Wertgutschein als Geschenk erwerben. vhs

