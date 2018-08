Kurstadt ist zweites Zuhause

Bad Mergentheim.Kurdirektorin Katrin Löbbecke nahm vor kurzem zwei besondere Ehrungen in den Kliniken Dr. Vötisch vor. Heinz Schiefer aus Köln, Jahrgang 1936, ist zum 30. Mal in Bad Mergentheim in den Kliniken zu Gast und seine Frau Christine Schiefer, ebenfalls Jahrgang 1936, ist zum 25. Mal da. Erstmalig war Heinz Schiefer 1956 in Bad Mergentheim. Auch in anderen Heilbädern war er zur Kur gewesen, aber als er 1964 wieder einmal in Bad Mergentheim zu Gast war, beschloss er, fortan alle seine Kuren und Gesundheitsaufenthalte hier zu absolvieren. Seine Frau begleitete ihn jedes Mal und mittlerweile kommt das seit 60 Jahren verheiratete Ehepaar zweimal jährlich. Löbbecke überreichte ein Präsent. Auf dem Bild stehen (von links): Barbara Dosch-Funk (Geschäftsführerin Kliniken Dr. Vötisch),das Ehepaar Christine und Heinz Schiefer sowie Katrin Löbbecke. kv/Bild: Kurverwaltung

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018