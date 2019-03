Kurstadt kennen und lieben gelernt

Bad mergentheim.Eine besondere Ehrung gab es jetzt bei den Kliniken Dr. Vötisch. Zum inzwischen bereits 35. Mal hat der 83-jährige Klaus Fischer aus Eibelstadt die Kurstadt besucht.

Seit 1976 ist er ein treuer Stammgast des Heilbades. Allerdings ist es dieses Jahr das erste Mal, dass Fischer seinen Aufenthalt in den Kliniken Dr. Vötisch verbringt. Bis dahin war er immer im Sanatorium Dr. Holler zu Gast.

Die Folgen eines schweren Autounfalls im Jahre 1974 brachten Klaus Fischer nach Bad Mergentheim. Stets blieb er jeweils bis zu vier Wochen im Taubertal und lernte den Kurort über die Jahre kennen und lieben.

Vieles, was er hier in den letzten drei Jahrzehnten erlebt und erkundet hat, berichtete er jetzt im Rahmen der Ehrung. Leider schafft er es aber nicht mehr, große Unternehmungen zu tätigen.

Als gelernter Kürschner und Vollkaufmann war er bis 1996 in verschiedenen Bereichen tätig, zuletzt als zuständiger Außendienstmitarbeiter für Verbrauchsgüter in Kliniken. In den Kliniken Dr. Vötisch fühlt sich Fischer sehr wohl und hat jetzt schon versprochen, dass er, sollte es sein Gesundheitszustand zulassen, wieder nach Bad Mergentheim und in die Kliniken Dr. Vötisch kommt. Kurdirektorin Katrin Löbbecke überreichte dem langjährigen treuen Kurgast ein Präsent der Kurverwaltung.

kv

