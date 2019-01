„La Signora“ begeistert das Publikum

Bad Mergentheim.Mit Carmela de Feo und ihrem Programm „Die Schablone, in der ich wohne“ fand die laufende Kleinkunstsaison der Stadt Bad Mergentheim im Kulturforum eine sehr unterhaltsame Fortsetzung.

Die in Oberhausen geborene Musikerin, Sängerin, Schauspielerin und Komödiantin de Feo wuchs als Tochter aus Neapel stammender Arbeitsmigranten auf. Von 1993 bis 1996 absolvierte sie ein Akkordeonstudium in Essen. Seit der Premiere ihres ersten kabarettistischen Soloprogramms im Jahr 2007 ist de Feo regelmäßig in Deutschland auf Tournee.

Zudem war sie mehrmals in Rundfunk- und Fernsehsendungen zu Gast und zahlreiche Kabarett- und Kleinkunstpreise gewonnen, unter anderem den „Goldenen Besen“ und den Bayerischen Kabarettpreis. De Feo ist inzwischen auch weithin unter dem Namen ihrer Bühnenfigur „La Signora“ bekannt, der sowohl ihre italienischen Wurzeln als auch ihr südländisches Temperament und ihre Mentalität widerspiegelt.

De Feo plauderte, sang und tanzte sich durch ihr Programm. Darin ging es um die Schablone, in der sie wohne sowie um die verzweifelte Suche nach dem (Un-)Sinn ihres Lebens. Mal präsentierte sie sich in geradezu typischer „Ruhrpott“-Manier und in entsprechenden Sprachidiom, mal mit neapolitanischer Grazie und Temperamentfülle. Sie präsentierte äußerst unterhaltsame und häufig mit ironischem Augenzwinkern vorgetragene Erzählungen aus ihrem Alltag, zu denen sie böse Miene zum „abgekarteten Spiel“ machte. Zudem bot „La Signora“ bei Musik-Einspielungen und bei Darbietungen am Akkordeon heitere Gesangseinlagen mit bekannten Melodien und ihren eigenen witzigen und skurrilen Texten.

„Was haben wir früher geträumt - mein Traum ist in Erfüllung gegangen, ich bin ein Star geworden“, reflektierte de Feo nachdenklich, bevor sie hinzufügte, es könne jedoch nicht jeder Star werden, sondern es brauche auch „Reality-Darsteller“, wie etwa Hausfrauen und Mütter. Man versuche allerdings schon lange, die Gattung der Hausfrau auszurotten – zunächst mit Miele und Mixer.

Dann sei eine neue Waffe ins Spiel gekommen, nämlich das Fertiggericht, verbunden mit dem gleichsam misslungenen Versuch, die Hausfrau vom Herd wegzubekommen. Inzwischen gebe es den „Thermomix“, mit dem die meisten Frauen „den teuersten Eierlikör ihres Lebens herstellen“. Auch die „Jungs“ würden zunehmend auf den Geschmack kommen, zumal sich dieses Gerät unter anderem mit dem Nahrungsmittelbestand im Kühlschrank und mit „Alexa“ synchronisieren lasse.

Stress vor dem Spiegel

Das Leben sei insbesondere für Frauen Stress, beginnend morgens vor dem Badespiegel und dem Kleiderschrank. Aber zum Glück gebe es ja Yoga, das zugleich bedeute, dass man es mit sich selbst aushalten müsse, denn Yoga sei kein Mannschafssport und keiner werde einem helfen.

Sie selbst schließe sich stattdessen mit zwei Mottenkugeln in der Hand in ihrem Schrank ein, so de Feo, um sich zu langweilen und sich den Gedanken hinzugeben. „Ich esse nur vegan, manchmal auch Leguan oder Kormoran – aber nur einmal die Woche“, bekundete sie darüber hinaus in einem ihrer köstlichen Wortspiele.

Auf diese Weise gab sich Carmela de Feo, als Anführerin der „untoten“ Hausfrauen und als Retterin der Welt – oder zumindest von sich selbst. Dazu zog sie regelmäßig Personen aus dem Publikum mit ein – gemäß dem Motto „Misserfolg ist auch Erfolg“.

Beim Publikum kam „La Signora“ mit sehr viel Intelligenz und bezauberndem Charme sowie mit frecher „Schnauze“, sehr gut an, wie der stürmische Schlussapplaus bewies.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.01.2019