Lachsalven beim Zahnarztbesuch

Anzeige

Bad Mergentheim.Einen herrlich albern-abstrusen Anschauungsabend zum Thema „Lachen“ bot der Rottweiler Rest-Italiener Heinrich Del Core über zwei Stunden lang am Freitagabend den nahezu 400 Gästen im Kursaal von Bad Mergentheim.

Alles was ihm „ Ganz arg wichtig“ ist, so der Titel des neuen Programms, verriet der Schelm mit den roten Schuhen seinem Publikum. Schon beim Alters-Check durften seine Gäste mitmachen, es gab „Complimenti“ vom Künstler für die über 80-Jährigen. Lachsalven bei seinem Publikum erzeugte Heinrich mit seinem Zahnarztbesuch, als er die Vorzüge eines Privatpatienten aufzeigte und alles andere, was jeder auch schon mal im Behandlungsstuhl selbst erlebt hat – ein gelungener Abend und eine wunderbare Therapie der „Lachmuskeln“. re