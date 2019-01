„Längste Wartezeit in ganz Deutschland“

Bad Mergentheim.„Dies ist in ganz Deutschland der Bahnübergang, an dem man am längsten warten muss“. Die Gästeführerin nahm es mit Humor und verkaufte das, was viele Einheimische ärgert, einfach als Attraktion mit Alleinstellungsmerkmal für die Kurstadt. Natürlich hat der clevere Guide vorher keine Statistik über Wartezeiten studiert. Die gibt es nicht. Doch gefühlt hat sie recht. Das Tauberbähnle ist schon längst am Übergang zwischen Schloss und Kurpark vorbeigeschlichen, da dauert es immer noch „ewig“, bis sich die rot-weißen Balken gemächlich anheben. Dies wird sich auch so lange nicht ändern, bis die Bahn das „prähistorische“ Stellwerk am Übergang grundlegend modernisiert. husch/Bild: Holger Schmitt

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019