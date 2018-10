Landesgartenschau-Werbung wird entfernt

Bad Mergentheim.„Unser Ziel: Landesgartenschau Bad Mergentheim“ steht bis heute auf den Stadtbussen groß und breit zu lesen. Im Verwaltungsausschuss machte die Stadtverwaltung den Vorschlag, die Beklebung ersatzlos zu entfernen. Eine kuriose, kurze Debatte folgte.

CDU-Stadtrat Hariolf Scherer plädierte dafür, selbstbewusst in die Zukunft zu schauen und die Beklebung auf den Bussen zu lassen, weil man sich 2019 doch wahrscheinlich ein drittes Mal für eine Landesgartenschau (in den Folgejahren nach 2030) bewerben werde.

Oberbürgermeister Udo Glatthaar merkte dazu zurückhaltend an, dass es noch unklar sei, ob eine erneute Ausschreibung durch das Land stattfinde und die Kurstadt wieder ihren Hut in den Ring werfe.

Thomas Tuschhoff brachte für die Grünen den Vorschlag ein, nur einen Teil der Beklebung zu verändern: „Unser Ziel: Klimaschutz“. Doch wie klimafreundlich sind die Busse selbst eigentlich? Bezieht sich das nur auf den Öffentlichen Personennahverkehr im Allgemeinen? Diese Fragen standen danach kurz im Raum und Hanspeter Fernkorn (CDU) forderte schließlich, die Beklebung „drauf zu lassen“, als ein deutliches „Signal an die Bürger für eine weitere Bewerbung der Stadt“.

Dr. Klaus Hofmann (CDU) bewertete den Grünen-Vorschlag mit dem Wort „Klimaschutz“ als Einstieg in eine politische Debatte, zu der es aber nicht weiter kam, und CDU-Fraktionschef Andreas Lehr wurde es nun zu bunt und er rief seine (im Bezug auf den hohen Zuschussbedarf des Stadtbusses) nicht ganz ernst gemeinte Idee für eine neue Beklebung in den Saal: „Steig ein, trag’ Geld herein!“ Gelächter folgte.

Sein Fraktionskollege Hubertus Hettenbach schlug sogar vor, einen Ideen-Wettbewerb öffentlich auszuschreiben.

OB Glatthaar leitete daraufhin die Abstimmung ein: Die Beklebung ganz zu entfernen, war der am weitesten gehende Vorschlag – er wurde mit 9:7-Stimmen angenommen, so dass weitere Varianten an diesem Abend nicht mehr zur Entscheidung anstanden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018